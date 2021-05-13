Tam kapanma uzatıldı mı, 17 Mayıs'ta bitecek mi?

Tam kapanma tarihinin sona ermesine günler kala vatandaşlar kapanmaların uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Halk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuya ilişkin açıklamasını merak ediyor.

17 Mayıs Pazartesi saat 05.00’de sona erecek tam kapanmanın bitmesine günler kaldı. Bu yüzden vatandaşlar kapanmanın uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı sebebi ile video mesaj yayınladı. Mesajında bayram sonrasında kontrollü normalleşmenin başlayacağını duyurdu. Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz. Salgın tehdidine karşı gereken her türlü yol ve yöntemi kullanacağız. Bunun zorlu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz”