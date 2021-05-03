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Tam Kapanma tarihinin bitmesine kaç gün kaldı, ne zaman bitecek?

Salgınla mücadele kapsamında artan vakalar nedeniyle Türkiye tam kapanma yoluna gitti. 29 Nisan perşembe günü giriş yaptığımıza tam kapanma ne zaman bitecek. Vatandaşlarımızın tam kapanmanın ne zaman biteceğini merak etmeye başladı? Tam kapanma ne zaman sona erecek? İşte tam kapanma bitiş tarihi.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 17:56
Tam Kapanma tarihinin bitmesine kaç gün kaldı, ne zaman bitecek?
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Artan vakalar sonucunda 60 binlere dayanan sayılar nedeniyle Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunca tam kapanma seçeneği Cumhurbaşkanlığı kabinesine sunuldu ve kabine tarafından da bu kabul görünce ülke olarak tam tamına 17 gün kapanmaya gittik.

Tam kapanma süresince bazı işletmeler açık olacakken çoğu işletmeler de tamamen faaliyetlerine son verecekler. Berberler, terziler gibi devamlı açık olan işletmeler bu süre zarfında açık olmayacak. Aynı zamanda marketler ve tedarik firmaları bu tam kapanma süresince açık olmaya devam edecekler ama belirlenen saatler içerisinde açık olacak. 

Tam kapanma devam ederken vatandaşlarımızda tam kapanmanın ne zaman sona ereceğini merak etmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve İçişleri Bakanlığı genelgesi ile netleşen tam kapanma bayram sonrası 17 Mayıs Pazartesi günü nihayete erecek.

Tam kapanmanın sona ermesi ile hemen tedbirlerin kaldırılması beklenmiyor. Bilim kurulunca tavsiye edilen kontrollü ve kademeli olarak tedbirlerin kaldırılması gündemde olacak.




Son Güncelleme: 03.05.2021 17:56
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