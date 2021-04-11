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Tam kapanma olacak mı? Gözler Bilim Kurulu ve Kabine Toplantısında

Türkiye Pazartesi günü Bilim Kurulu Toplantısı, Salı günü ise kabine toplantısından çıkacak Ramazan tedbirleri kararlarını bekliyor. Tam kapanmanın gündeme geleceği toplantılarda, yüze eğitim, seyahat yasakları ve ramazan ayı kısıtlamalarının masaya yatırılacağı öğrenildi.

11 Nisan 2021 Pazar 16:52
Tam kapanma olacak mı? Gözler Bilim Kurulu ve Kabine Toplantısında
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Son günlerde vaka sayılarının 55 binleri aşmasıyla birliklte Türkiye tam kapanmayı konuşmaya başladı. Özellikle Ramazan ayında yapılması planlanan tam kapanma kararı için gözler önce Pazartesi günü yapılacak olan Bilim Kurulu ve ardından da Salı günü yapılacak olan Kabine toplantısına çevrildi.

Tam Kapanma Olacak mı?

Özellikle son günlerde Bilim Kurulu Üyelerinin yapmış olduğu açıklamalara bakılırsa, kurul üyeleri Salı günü yapılacak olan Kabine toplantısına tam kapanma kararını tavsiye edecek.

Öte yandan kabine üyeleri Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığından yüz yüze toplanacak ve koronavirüs ile mücadele süreci, vaka sayıları ve kısıtlamalar masaya yatırılacak.

Okulların durumu gündeme gelecek

Kabine'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastaneler, aşılama süreci ve vaka sayılarıyla ilgili olarak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ise yüz yüze eğitimin durumu, okullarda ki vaka sayıları vb gibi eğitim gündemine dair sunum yapması bekleniyor.

Seyahat yasakları gündeme gelebilir

Ayrıca Kabine'de Ramazan ayında getirilecek kısıtlamaların gözden geçirilmesi ve özellikle yüksek riskli illerde seyehat yasaklarının gündeme gelmesi bekleniyor.

 

 

 




Son Güncelleme: 11.04.2021 16:52
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Anahtar Kelimeler:
KısıtlamaKoronavirüs TedbirleriBilim KuruluKabine Toplantısı
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