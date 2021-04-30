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Tam kapanma döneminde hangi esnaflara destek verilecek?

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını vakaları artarak devamlılığını sürdürüyor. Vaka artışından dolayı tedbirler arttırıyor. En son kabine toplantısında alınan karar ile Türkiye tamam kapanma sürecine giriyor. Peki devletten esnafa yardım gelecek mi? Dükkanı kapalı olan ve aylardır çalışmayan esnaf bu tam kapanmada yardım alabilecek mi? İş yerleri olan herkesin merak ettiği devlet desteği kimlere verilecek? Konu hakkında merak edilenler ayrıntıları ile birlikte haberimizde

30 Nisan 2021 Cuma 05:15
Tam kapanma döneminde hangi esnaflara destek verilecek?
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29 Nisan Perşembe günü akşam 19.00’dan başlayıp  17 Mayısıs 05.00’ kadar tam kapanma ilan edilmesi ardında esnafların endişeleri de arttı. Koronavirüs salgının çıkması halinde Ekonomik İstikrar Kalkanı Tedbirleri kapsamında düzenlenen destek yardımları esnafın ve ticari kuruluşların ekonomil mal, açıdan düzelmesi ve daha kötüye gitmemesi için yapılan yardım desteği tam kapanma sürecinde de devam edecek.

Covid-19 salgını yüzünden aylardır iş yeri kapalı olup çalışamayan esnaf için kira desteği, ciro ve gelir kaybı desteği devlet tarafından düzenli olarak ödemelere başlatılma karar alındı. Verilen karar ile belirlenen tarihler içerisinde esnafa destek ödemeleri başlatılacak.

Bu durum içerisinde 133 meslek grubunda 3 aylık süreyle aylık 1000 TL olarak ödenen ‘Gelir Kaybı Desteği’nden 23 Nisan itibarıyla 1 milyon 33 bin 589 kişi faydalanabilecek. Bu zamana kadar bu şekilde yapılan ödemeler 3 miyar lirayı geçtiği de açıklamalar içerisinde yer alıyor.

Pandemi sürecinde yapılan desteler;

Gelir kaybı desteği, durumuna ilişkin şartlara uyan iş yerleri kira olan 160 bin 65 kişiye 3 ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 TL, diğer şehirlerde aylık 500 TL olmak üzere 297 bin 105 TL ödeme yapılması gerektiği kayıtlarda yerini aldı.

Ciro kaybı desteği, içerisinde yiyecek ve içecek sektörlerinde çalşmaya devam eden 6 bin 798 işletmeye verilen destek miktarı 15 Nisan tarihinden sonra 73 milyon 297 bin 105 TL olarak belirlendi.

Destekler devam edecek

Koronavirüs salgını yüzünden ekonomik zorluklar yaşayan esnaflara devletimizde destek devam edeceği bildirildi. Tam kapanma sürecinde destek verilmeye devam edilmesi halinde lokanta, restoran, kafe, kıraathane ve spor salonu gibi birçok iş yerine 1500 TL değerinde sigorta prim desteği mayısın sonuna kadar sürdürülecek.

Gelir kaybı desteği, kira desteği ve ciro kaybı için yapılan yardımların başvuru süreçleri devam etme. Yapılan destekler için son başvuru tarihi 30 Nisan olarak söylendi.

Esnafa 42,6 milyar TL faiz destekli kredi kullandırıldı

Esnaf ve sanatkarların koronavirüs salgını nedeni ile ödeme zorluu çektiği kredi ve kefalet kooperatiflerine gecikme durumu olduğunda ortaya çıkan borçlar için TESKOMB tarafından destek amaçlı yapılandırma işlemi sağlanacak.

Yapılan bu destek sayesinde 30 bin esnaf yararlanırken yapılandırılan toplam miktar ise 650 milyon TL’yi buldu.

1 Ocak 2020- 31 Aralık 2020 döneminde 984 bin 937 esnaf ve sanakara toplam 42,6 milyar TL hazine faiz destekli kredi gerçekleştirildi. Salgının Türkiye de ilk görüldüğü tarih 11 Mart 2020- 5 Şubat 2021 sürecinde 760 bin 71 esnaf ve sanaatkar ise Esnaf Destek Paketi içerisinde Hazine faiz destek ve uygun geri ödeme seçenekleriyle haiz yeni işletme kredisi desteğinde bulundu. Ve bu destekte 18,8 milyar lira kredi gerçekleştirildi.

Kredi geri ödemeleri ötelendi

Esnaf ve sanatkârlara devletten destek bitmiyor. 24 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Kararı ile 465 bin 238 esnaf ve sanatkarın Halkbank’a olan ve 1 Nisan 2020 – 30 Haziran 2020 sürecinde vadesi dolacak roplam 3 milyar 397 milyon TL değerinde kredi geri ödemeleri 3 ay sonraya ilerletildi. Daha sonrasıda 22 Temmuz 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Kararı ile vadesi dolacak esnaf ve sanatkarların toplam 2 milyar 286 milyon TL ile kredi geri ödemesi yapılabilmesi ve destek olmak amacı ile 3 aylık erteleme imkanı sunuldu.

Diğer taraftan kredisi devam eden 3 Şubat 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile Halkbank’a olan ve 1 Ocak 2021-30 haziran 2021 süreci içerisinde vadesi dolacak olan kredilerin geri ödemeleri 6 aylık ertelenmesi istendi. Bu erteleme sürecinde 1 milyon 161 bin esnaf ve sanatkarların toplam 11,9 milyar TL olarak ön görülen kredilerin geri ödenmesinin devlet tarafından destek verilmesi bekleniyor.

Esnaf ve sanatkarların devlet tarafından aldığı destek ödemeleri aksatılmadan yapılması devam etmekte. Bu süreçte devletten görülen destek için vatandaşlarımızın sor günleri kısmende olsa atlatılıyor.




Son Güncelleme: 30.04.2021 05:15
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Anahtar Kelimeler:
Tam KapanmaÖdemeDevlet Desteği
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