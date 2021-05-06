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Tam kapanma 19 Mayıs Çarşamba'ya uzatılacak mı?

Pandemi sürecinde vakaların artmasından dolayı tedbirlerin arttırması üzerine Türkiye tam kapanmaya girdi. 17 günlük tam kapanma uzatılacak diye çıkan haberler doğrultusunda vatandaşların merakı arttı. 19 Mayısı da tam kapanmaya dahil etme tartışmaları devam ediyor. İşte tam kapanma günleri hakkında merak edilenler

06 Mayıs 2021 Perşembe 09:38
Tam kapanma 19 Mayıs Çarşamba'ya uzatılacak mı?
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Kabine toplantısın da alınan kararlar doğrultusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan halka açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayınlanarak tam kapanmadan muaf olan kişiler açıklandı. 81 ilin uyması gereken tam kapanma 17 günlük süre ile uygulanacaktır.

29 Nisan 2021 saat 19.00 ‘da başlayan yasak 17 Mayıs 2021 saat 05.00’a kadar devam edecek.

19 Mayıs tam kapanmaya dahil olacak mı?

Türkiye geneli tam kapanmaya girilen bu süreçte herkes tarafından merak edilen kapanma süresinin uzatılması hakkında sorular çoğalmaya devam ediyor. 29 Nisan günü başlayan kapanma süreci 17 Mayıs günü sonlandırılacak. 19 mayısın da bu kapanmaya dahil edilmesi söz konusu. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Tam kapanma uzatıldı mı?

Son günlerde gündem de olan yasağın uzatılması hakkında çıkan haberler doğrultusunda açıklama yapılmaması üzerine meraklar devam ediyor. Kapanmanın uzatılması için tekliflerde bulunan belli kesimler önerilerde bulundu. Pandemi sürecinin en az hasarla atlatılması için alınan bu tedbirler sürecinde aşılanma da devam etmektedir. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’dan sevindirici haber geldi. Covid-19 salgını nedeni ile üretimi devam eden aşılar hakkında açıklamalar yapıldı. ‘’ Yerli VLP virüs aşısı yıl sonuna kadar kullanıma açılacak. Ağustos ayında ise 2 yerli virüs ilacı kullanıma açılacak.’’ Şeklinde açıklamalarda bulunuldu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeni ile ülkemizde görülen en yüksek vaka sayıları belirlendi. Rekor sayı olarak görülen vefat ve vaka sayılarından dolayı tam kapanmaya gidilmesi gerektiği açıklandı. Genelge de yayınlanan yasaktan muaf olan kişiler dışında tam zamanlı yasak ilan edildi.

1 Hafta uzatılabilir mi?

Alınan tedbirler doğrultusunda 29 Nisan da başlayan tam kapanma süreci başladı. 17 Mayıs da sona erecek bu yasak hakkında çeşitli haberler çıktı. Önümüzdeki günlerde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile yasağın uzatılabilmesi söz konusu oldu. Tam kapanma sonuna denk gelen bu bayram tam kapanmanın uzamasını sağlayacak mı sorularına herhangi bir açıklama gelmedi

Tam kapanma kararının ayrıntıları

  • Tam kapanma 29 Nisan 19.00’da başlarken 17 Mayıs 05.00’e kadar kesintisiz olarak dışarı çıkma yasağı uygulanacak.
  • Marketlerin açık olması halinde Pazar günler zincir marketler kapatılacak.
  • Yeme içme sektörlerinde devam eden paket servis hizmeti 00.00’ kadar sürecek.
  • Şehirler arası seyahat yapmak zorunda olanlar için ise izni olanlar dahilinde %50 doluluk oranı ile devam edecek
  • Özel sektörün yanı sıra kamu personelleri uzaktan çalışmaya devam edecek
  • Eğitim hayatına da uzun bir süre ara verileceği duyuruldu.



Son Güncelleme: 06.05.2021 09:38
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Anahtar Kelimeler:
YasakTam KapanmaUzatma
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