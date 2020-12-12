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Tam güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek, ne kadar sürecek? Güneş tutulması Türkiye’den görülecek mi, çıplak gözle izlenir mi, nasıl izlenir?

Yılın ilk ve tek güneş tutulması olması beklenen tam güneş tutulması merak ediliyor. Pek çok gökbilim sever, tam güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek, ne kadar sürecek? Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? sorularını araştırmaya başladı.

12 Aralık 2020 Cumartesi 19:05
Tam güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek, ne kadar sürecek? Güneş tutulması Türkiye’den görülecek mi, çıplak gözle izlenir mi, nasıl izlenir?
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Gökbilimi ile uğraşan ve bu konudan zevk alan pek çok kişi tam güneş tutulmasının ne zaman olacağını araştırmaya başladı. Gökbilimcilerin yakından takip ettiği tam güneş tutulmasının ne kadar süreceği de merak edilenler arasında yerini aldı.

2020 yılının tek güneş tutulması 14 Aralık tarihinde gerçekleşecek. Tam güneş tutulmasında ay güneşin önünden geçecek ve güneş ışıklarının dünyaya gelmesini engelleyecek. Güneş tutulması Şili ve Arjantin’den en net şekilde görülebilecekken diğer bölgelerde çok kısa bir süre görüleceği tahmin ediliyor.

San Francisco’da bulunan Exploratorium tutulmaları canlı yayınlarken bu sene canlı yayın yapmayacağını açıkladı. Bilim Müzesi, ‘Bu koronavirüs salgını sırasında personelimizi, meslektaşlarımızı ve topluluklarımızı güvende tutmak için Exploratorium, planlandığı gibi 14 Aralık 2020 güneş tutulmasını kapsayacak şekilde Şili'ye bir ekip göndermeyecek’ açıklamasında bulundu.

14 Aralıkta gerçekleşecek olan tam güneş tutulmasında herhangi bir canlı yayın beklenirken hiçbir resmi ve özel kurumdan canlı yayın yapılacağına dair bilgi paylaşılmadı.

 



Son Güncelleme: 12.12.2020 19:05
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Anahtar Kelimeler:
GökbilimTam Güneş TutulmasıTürkiye
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