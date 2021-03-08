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Talihsiz olay! Vertigo hastası genç kadın, 4. kattan düşerek hayatını kaybetti

Bursa’da yaşayan ve vertigo hastası olan kadın kadın, 4 katlı apartmanın üçüncü katındaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

08 Mart 2021 Pazartesi 18:59
Talihsiz olay! Vertigo hastası genç kadın, 4. kattan düşerek hayatını kaybetti
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Bursa’nın Gürsü Yenidoğan Mahallesi Yonca Sokakta meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre vertigo hastası olan 25 yaşındaki Fatma K. adlı kişi 4 katlı olan bir apartmanın 3. Katında bulunan evinin balkonundan aşağı bilinmeyen bir sebeple düştü. Balkondan beton zemine düşen talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken yakınları büyük şok yaşadı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis ekipleri genç kadının öldüğünün belirleyerek genç kadının cesedini otopsi için morga kaldırdılar. Yaşanan bu talihsiz olay ile ilgili polis ekipleri soruşturma başlatırken talihsiz kadının bir süre önde hastalığından dolayı işyerinde düştüğü öğrenildi. Yaşadığı bu olayla alakalı bir süre hastanede tedavi gördüğü bilgisine ulaşıldı.



Son Güncelleme: 08.03.2021 18:59
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Anahtar Kelimeler:
BursaKaza
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