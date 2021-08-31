Talihsiz kaza! Fındık kurutan vatandaşlara araba çarptı

Giresun Görele İlçesinde feci bir kaza meydana geldi. Gerçekleşen kazada Uğur G. idaresindeki bir kamyonet ilçenin Bozcaali Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu Hastane kavşağı bölgesinde araç sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucunda o anda kaldırımda bulunan ve fındıklarını kurutmaya çalışan vatandaşlara çarptı.

BİR KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Gerçekleşen kazada fındık kurutan vatandaşlardan 60 yaşındaki Mehmet Cin adlı kişi olay yerinde hayatını kaybederken, diğer kazazedelerden Mehmet Aslantürk, Hümeyra Sevindi ise yaralandı.

Yaralanan vatandaşlar Op. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

