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Taksim'de yine şaşırtmayan görüntüler

19 Mayıs kapanma olmayınca vatandaşlar sokağa döküldü. İstiklal Caddesi’nde yine yoğunluk yaşandı. Caddede iğne atsan yere düşmez dedirten bir kalabalık yaşandı.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 22:54
Taksim'de yine şaşırtmayan görüntüler
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İstanbul’da 17 gün süren tam kapanma sonrasında bugün tatil olması ve sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmamasını fırsat bilen vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkaracak yerlere kendilerini sokağa attılar. Hafta içi çalışan ve hafta sonu kısıtlamalar nedeniyle havaların tadını çıkarmayan vatandaşlar kapanma olmamasından son derece memnundular.

Taksim Meydanı da bu kalabalıktan nasibinin alan yerlerden oldu. Cadde üzerinde bugün çekilen görüntüler pandemi öncesinin aratmazken yaşanan bu kalabalık korkuttu. Sosyal mesafenin uygulanmasının imkansız olduğu caddede bu görüntüler korkuttu.


Son Güncelleme: 19.05.2021 22:54
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Anahtar Kelimeler:
İstiklal CaddesiTatil
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