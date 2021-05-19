Taksim'de yine şaşırtmayan görüntüler

İstanbul’da 17 gün süren tam kapanma sonrasında bugün tatil olması ve sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmamasını fırsat bilen vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkaracak yerlere kendilerini sokağa attılar. Hafta içi çalışan ve hafta sonu kısıtlamalar nedeniyle havaların tadını çıkarmayan vatandaşlar kapanma olmamasından son derece memnundular.

Taksim Meydanı da bu kalabalıktan nasibinin alan yerlerden oldu. Cadde üzerinde bugün çekilen görüntüler pandemi öncesinin aratmazken yaşanan bu kalabalık korkuttu. Sosyal mesafenin uygulanmasının imkansız olduğu caddede bu görüntüler korkuttu.

