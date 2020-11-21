İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker sevk tarihlerini erteledi
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker...
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
Son Dakika
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek!...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr....
İDO ve BUDO bazı deniz seferlerini iptal etti
Son Dakika
İDO ve BUDO bazı deniz...

Taksim'de restoranların önü dolup taştı! Uyarılara rağmen uzaklaşmadılar

Taksim Meydanı'ndaki lokantalardan yiyecek alanlar büfelerin önünde toplanıp köşelerde çömelerek yemeğe çalıştı.Oluşan kalabalık işletme sahiplerinin uyarılarına rağmen dağılmadı.Adeta korona-virüse davetiye çıkarıldı.

21 Kasım 2020 Cumartesi 16:46
Taksim'de restoranların önü dolup taştı! Uyarılara rağmen uzaklaşmadılar
Takip Et:

Yeni alınan kararlar dahilinde başlanan kısıtlamalarda restoran ve cafeler kapanarak sadece paket servis düzenine geçtiler.

Bu kapsamda faaliyetlerini sürdüren Beyoğlu Taksim Meydanı'ndaki dönerciler sadece gel-al ve paket servisi yaparak hizmet veriyor. Taksim meydanına gelen ve yemek almak isteyen vatandaşlar paket olarak aldıkları yiyecekleri dükkân köşelerinde ve yere çömelerek yemek isteyince ortaya yoğun bir kalabalık çıktı. Ellerinde yiyecekler ile kalabalık gruplar halinde yemeye çalışan vatandaşlar adeta korona-virüse davetiye çıkardı. 

UYARILARA RAĞMEN UZAKLAŞMADILAR


Kalabalık oluşturan vatandaşlar işletme sahipleri tarafından uyarılsa da bir sonuca ulaşılamadı. Dükkan önlerinde yere çökerek yemek yedikleri görüldü. 

Sosyal mesafeyi hiçe sayanlar hiçbir uyarıya aldırış etmeyerek yemeklerini yemeğe devam ettiler.



Son Güncelleme: 21.11.2020 16:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TaksimSosyal Mesafe Kuralı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir'de kapkaç dehşeti: O anlar kamerada
İzmir'de kapkaç dehşeti: O anlar kamerada
Vatandaşlar kısıtlamayı yanlış anladı, meydan boş kaldı
Vatandaşlar kısıtlamayı yanlış anladı, meydan boş kaldı
iPhone 12 serisinin Türkiye'de hangi fiyatlarla satılacağı belli oldu!
iPhone 12 serisinin Türkiye'de hangi fiyatlarla satılacağı belli oldu!
15 yaşındaki çocuk tartıştığı üvey babasını silahla vurarak öldürdü
15 yaşındaki çocuk tartıştığı üvey babasını silahla vurarak öldürdü
Kuşadası'nda iki kaplumbağa ölü olarak bulundu
Kuşadası'nda iki kaplumbağa ölü olarak bulundu
BİM marketler 27 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
BİM marketler 27 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!

Popüler Haberler

2020 yılı Kanada asgari ücreti
Futbolda gol sevinçleri yasaklandı mı?
A101, Şok, Bim, Migros ve Carrefoursa açılış ve kapanış saatleri
Eski telefonu getir, yeni telefonu götür uygulamasıyla telefonları yenilemek artık daha ucuz!
iPhone 12 Türkiye satış fiyatları ne kadar olacak? Apple iPhone 12 satış fiyatları
Kuranı Kerim'i yırtan İbrahim Atabey yakalandı mı?
Bir Annenin Günahı dizisi oyuncuları kim kimdir?
Günlük burç yorumları 22 Kasım 2020 Pazar - Yıldız falı burç yorumunuz günlük yaşantınız ve aşk, ekonomi, aile, sağlık konuları için neler söylüyor?
BİM mağazalarında satışa çıkarılan Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop incelemesi ve kullanıcıların yorumları!
Maddi yardım veren kurum ve kuruluşlar hangileri? 2020
PTT HGS etiketi iptali nasıl yapılır? Satılan arabanın HGS etiketi internetten iptal edilebilir mi?
Fortnite Winter Royale 2019 turnuvasında Epic Games, 15 Milyon Dolar değerinde ödül dağıtacak
Arka Sokaklar Rıza Baba neden yok? Arka Sokaklar Rıza Baba geri dönecek mi ne zxaman dönecek?
Ragnarok dizisi ne zaman başlayacak? Netflix resmi fragmanı tanıtım fragmanı yayınlandı!
Emeklilere 422 TL Eş ve çocuk yardımı nasıl alınır? Emeklilere eş ve çocuk yardımı başvuru şartları
Emeklilik dilekçesi hangi tarihte verilmeli? Emelilik dilekçesi ne zaman verilir?
Market bayiliği almak için aranan şartlar nelerdir? Bayilik veren 5 market
Açık Lise nasıl çabuk bitirilir? En hızlı kredi toplama nasıl olur?
Kanal D Set Ekstra programını sunan Tülay Demir Oktay Kimdir?
SGK rapor parası nasıl alınır? 2020 Rapor parası başvuruları nereden yapılır?
Nöbetçi Noter 22 Kasım 2020 Pazar açık noterler listesi - 22 Kasım 2020 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.