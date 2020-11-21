Taksim'de restoranların önü dolup taştı! Uyarılara rağmen uzaklaşmadılar

Yeni alınan kararlar dahilinde başlanan kısıtlamalarda restoran ve cafeler kapanarak sadece paket servis düzenine geçtiler.

Bu kapsamda faaliyetlerini sürdüren Beyoğlu Taksim Meydanı'ndaki dönerciler sadece gel-al ve paket servisi yaparak hizmet veriyor. Taksim meydanına gelen ve yemek almak isteyen vatandaşlar paket olarak aldıkları yiyecekleri dükkân köşelerinde ve yere çömelerek yemek isteyince ortaya yoğun bir kalabalık çıktı. Ellerinde yiyecekler ile kalabalık gruplar halinde yemeye çalışan vatandaşlar adeta korona-virüse davetiye çıkardı.

UYARILARA RAĞMEN UZAKLAŞMADILAR

Kalabalık oluşturan vatandaşlar işletme sahipleri tarafından uyarılsa da bir sonuca ulaşılamadı. Dükkan önlerinde yere çökerek yemek yedikleri görüldü.

Sosyal mesafeyi hiçe sayanlar hiçbir uyarıya aldırış etmeyerek yemeklerini yemeğe devam ettiler.

