Taksim'de koronavirüse rağmen oluşan kalabalık dikkat çekti

Çin'de ortaya çıkan ve mart ayının ilk günlerinde ülkemizde rastlanan salgın hastalık koronavirüs ile mücadele sürüyor. Özellikle son günlerde artan koronavirüs vaka sayılarına karşın bir çok ilimizde bir çok tedbir ve önlemler alınmaya devam ediyor.

Alınan tüm tedbir ve önlemlerin yanında kalabalık alanlarda ekipler tarafından sıkı denetimler ve maske-mesafe kuralı anonsları yapılıyor.

Özellikle megakent İstanbul'da son günlerde artan vaka sayıları dikkat çekti ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapmış olduğu açıklamada Türkiye'de ki vaka sayılarının yaklaşık yüzde 40'ının İstanbul'dan çıktığını açıkladı.

Tüm bu açıklama ve rekor vaka sayılarına rağmen bugün İstanbul'un popüler yerlerinden olanmeydanı ve İstiklal Caddesinden gelen görüntü 'bu kadar da olmaz' dedirtti.

Havanında güzel olmasını fırsat bilen bir çok vatandaş meydana koştu ve kalabalık oluştu. Tüm tedbir, önlem ve sıkı denetimlere rağmen maskesiz dolaşan, mesafe kuralını hiçe sayanlar objektiflere takıldı.