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Taksim'de koronavirüse rağmen oluşan kalabalık dikkat çekti

Koronavirüs vaka sayılarında rekor artışların yaşandığı megakent İstanbul'da Pazar günü taksimde oluşan kalabalık dikkatleri çekti.

15 Kasım 2020 Pazar 19:23
Taksim'de koronavirüse rağmen oluşan kalabalık dikkat çekti
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Çin'de ortaya çıkan ve mart ayının ilk günlerinde ülkemizde rastlanan salgın hastalık koronavirüs ile mücadele sürüyor. Özellikle son günlerde artan koronavirüs vaka sayılarına karşın bir çok ilimizde bir çok tedbir ve önlemler alınmaya devam ediyor.

Alınan tüm tedbir ve önlemlerin yanında kalabalık alanlarda ekipler tarafından sıkı denetimler ve maske-mesafe kuralı anonsları yapılıyor.

Özellikle megakent İstanbul'da son günlerde artan vaka sayıları dikkat çekti ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapmış olduğu açıklamada Türkiye'de ki vaka sayılarının yaklaşık yüzde 40'ının İstanbul'dan çıktığını açıkladı.


Tüm bu açıklama ve rekor vaka sayılarına rağmen bugün İstanbul'un popüler yerlerinden olan Taksim meydanı ve İstiklal Caddesinden gelen görüntü 'bu kadar da olmaz' dedirtti.

Havanında güzel olmasını fırsat bilen bir çok vatandaş meydana koştu ve kalabalık oluştu. Tüm tedbir, önlem ve sıkı denetimlere rağmen maskesiz dolaşan, mesafe kuralını hiçe sayanlar objektiflere takıldı.

 



Son Güncelleme: 15.11.2020 19:23
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TaksimVaka SayılarıKoronavirüs Vaka Sayıları
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