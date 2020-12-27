Taksim'de kadın turist gazeteciye saldırdı

Yaşanan salgının artmasıyla birlikte alınan yeni önlemlerde hafta sonu kısıtlamasının tüm yurtta uygulandığı kısıtlamada, yabancı turistlerin ve çeşitli meslek gruplarında çalışanların muaf tutulacağı daha önce duyurulmuştu. Uygulamaya koyulan kısıtlamanın dördüncü haftasında yasaklar olmasına rağmen cadde ve sokaklar da polis ekipleri tarafından denetimler aralıksız sürüyor.

Yapılan denetimler kapsamında Taksim'de polis ekipleri tarafından İstiklal Caddesi girişinde kurulan uygulama noktasında caddeye girmek isteyenlerin pasaport ve izin belgelerini tek tek inceledi. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olma durumlarına bakıldı.

Gazeteciye saldırdı, kamerasını almaya çalıştı

Polis ekipleri tarafından maske ve sosyal mesafe konusunda caddeye girmeye çalışanlar sık sık uyarıldı.

Kontrolleri sürdüren polis ekipleri bir turistin yasağa rağmen sigara içtiğini gördü. Sigara içen kişini yanına giden polis ekipleri pasaport kontrolü yaptıktan sonra sigara konusunda ceza yazılacağını belirtti. Basın mensuplarının da kaydettiği olayda turistin eşi olduğu öğrenilen kişi olayın kaydedilmesine tepki göstererek gazetecilere saldırdı. Kamerasını almak isteyen turist gazetecilere zor anlar yaşattı.

Yaşanan olay anlarında Polis ekipleri araya girerek turist kadını, gazetecinin yanından uzaklaştırdı. Yaşanan olay karşısında aşırı derecede sinirlenen turist kadın gazeteciyi hedef alarak bağırmaya devam etti. Polis ekiplerinin ceza yazmasından sonra turistler olay yerini terk ettiler. Basın mensubuna saldıran yabancı kadın ve ailesi cezanın yazılmasının

Ne maske ne sigara yasağı dinlediler

Diğer yandan sokağa çıkma kısıtlamasından kendilerine muafiyet tanınan yabancı turistlerin çok büyük bir kısmının Taksim Meydanı ile çevresinde maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saydıkları, tüm uyarılara rağmen sigara içmeye devam ettikleri görüldü.

