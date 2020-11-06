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Taksim'de ilginç kaza panik oluşturdu

Bir taksici müşterisini Taksim'de bir otelin önüne bırakırken otomatik açılıp kapanan mantarın bir anda yükselmesi sonucu kazaya karıştı. Yaşanan bu ilginç kaza sonrası taksi sürücüsü ve yolcuları büyük panik yaşadı.

06 Kasım 2020 Cuma 14:30
Taksim'de ilginç kaza panik oluşturdu
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Taksim'de bir otelin önünde yaşanan ilginç bir kazada Edinilen bilgilere bir ticari taksi, müşterilerini otele bırakmak isterken otomatik açılıp kapanan 'mantar' adı verilen engelden geçmek istediği sırada mantarın bir anda yükselmesi ile birlikte açılmasıyla geçmek için hareket etti.


Yakıt deposu patladı

Taksinin mantarın üzerinden geçmek isterken mantarın bilinmeyen bir sebeple kapanmaya başlaması üzerine taksi bir anda engele takıldı. Aracın yakıt deposu büyük bir gürültü çıkararak patladı. Gerçekleşen ilginç kaza sonrasında aracın hava yastıkları açıldı. Gerçekleşen kazada yaralanan olmazken yolcu ve taksi şoförü büyük panik yaşadı.

Kazadan sonra polis ekipleri aranarak olay yerine çağrıldı. Taksi çekici yardımı ile kaza alanından çıkartılırken büyük panik yaşayan taksici ve yolcular sakinleştirilmeye çalışıldı.



Son Güncelleme: 06.11.2020 14:30
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Anahtar Kelimeler:
TaksimKaza
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