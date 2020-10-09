Taksim'de gece yarısı operasyonu; İBB ekipleri tezgahları topladı

Megakent İstanbul'un sembolü taksim meydanı ve istiklal caddesinde mısır , simit vb gibi satış yapan tezgahlar ile ilgili önemli bir gelişme gece saatlerinde yaşandı.

İBB - İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'un önemli bir turizm noktası olan taksim meydanı ile istiklal caddesinin tüm yetki ve sorumluluklarının kendinde olduğu bildirerek, bu noktalarda bulunan işgaliye ödemesi yapan simit, kestane ve mısır tezgahı işleten kişilere geçtiğimiz günlerde tebligat göndermişti.

İBB tezgahları işleten kişilere tüm işgaliye izinlerinin iptal edildiğini bildirdi ve tezgah sahiblerinden geçmiş yıllara ait işgaliye ödeme makbuzlarıyla müracaat etmeleri gerektiğini bildirdi.

Gece saatlerinde bölgeye giden İBB ekipleri bu noktalarda bulunan tezgahları belediye kamyonetlerine yükleyerek bu bölgeden ayrıldı.

Ekiplerin tezgahları topladıkları anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.