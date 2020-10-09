İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal medyada gündem oldu
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal...
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4 kişi öldü, en az 20 kişi kayboldu
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4...
iPhone 12'nin bilinmeyen 5 yeni özelliği ortaya çıktı!
iPhone 12'nin bilinmeyen 5 yeni...
Kansere yakalanma riskini çoğaltan yiyecekler nedir? Bu yiyeceklerden uzak durun!
Kansere yakalanma riskini çoğaltan yiyecekler...

Taksim'de gece yarısı operasyonu; İBB ekipleri tezgahları topladı

Taksim meydanında satış yapan tezgahlar İBB ekipleri tarafından gece yarısı toplandı.

09 Ekim 2020 Cuma 18:30
Taksim'de gece yarısı operasyonu; İBB ekipleri tezgahları topladı
Takip Et:

Megakent İstanbul'un sembolü taksim meydanı ve istiklal caddesinde mısır , simit vb gibi satış yapan tezgahlar ile ilgili önemli bir gelişme gece saatlerinde yaşandı.

İBB - İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'un önemli bir turizm noktası olan taksim meydanı ile istiklal caddesinin tüm yetki ve sorumluluklarının kendinde olduğu bildirerek, bu noktalarda bulunan  işgaliye ödemesi yapan simit, kestane ve mısır tezgahı işleten kişilere geçtiğimiz günlerde tebligat göndermişti.


İBB tezgahları işleten kişilere tüm işgaliye izinlerinin iptal edildiğini bildirdi ve tezgah sahiblerinden geçmiş yıllara ait işgaliye ödeme makbuzlarıyla müracaat etmeleri gerektiğini bildirdi.

Gece saatlerinde bölgeye giden İBB ekipleri bu noktalarda bulunan tezgahları belediye kamyonetlerine yükleyerek bu bölgeden ayrıldı.

 Ekiplerin tezgahları topladıkları anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.



Son Güncelleme: 09.10.2020 18:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IbbTaksim Meydan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırıkkale'de sahte alkolden 7 kişi hayatını kaybetti
Kırıkkale'de sahte alkolden 7 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da yağmurdan sonra şoke eden görüntü: Denize çöp aktı
İstanbul'da yağmurdan sonra şoke eden görüntü: Denize çöp aktı
Alanya’da motosiklet hırsızı 4 Norveçli yakalandı
Alanya’da motosiklet hırsızı 4 Norveçli yakalandı
Dünyaca ünlü falezlere yakışmayan görüntüler
Dünyaca ünlü falezlere yakışmayan görüntüler
Evinde otururken ayağından vuruldu, kurşunun nereden geldiği bilinmiyor
Evinde otururken ayağından vuruldu, kurşunun nereden geldiği bilinmiyor
Samsun'da pitbull dehşeti
Samsun'da pitbull dehşeti

Popüler Haberler

Torun bakım maaşı ödemesi nereden yapılmaktadır? 2020 torun bakım parası ne kadar?
Çocukluk dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde
Çocukluk dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor?
ATV Beni Bırakma konusu ve dizi oyuncuları
Çocuk yardım parası nasıl alınır? Çocuk parası ne kadar?
Çocukluk dizisi hangi dizi veya filmden uyarlama?
Babil dizisi hangi diziden uyarlama? Star tv Babil dizisi konusu
Zemheri dizisi hangi diziden uyarlama?
Mucize Doktor dizisi ne zaman başlayacak? Hangi diziden uyarlama? Oyuncuları kim?
Hizmetçiler dizisi uyarlama mı? Hizmetciler dizisi hangi diziden uyarlama?
Survivor'da kutuya tekme atan Nisa'ya ne oldu, sakatlandı mı? Parmakları mı kırıldı? Acun Ilıcalı'dan Nisa'ya sert uyarı geldi
Bim 10 Mart Salı aktüel indirimli ürünler kataloğu
Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin barıştı mı?
Ali Sürmeli kimdir? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosuna doping!
Doğalgazdan tasarruf için uygulanabilecek 10 yöntem
Sadakatsiz Mert kimdir? Erdem Vurdem’in yer aldığı diziler
Yasak Elma 78 bölümde ne oldu? Yasak elma 79. bölüm fragmanı 12 Ekim Pazartesi 2020 ( 12 Eylül Pazartesi 2020 )
Seksenler Butik Ali karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Hakan Bulut kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Şuursuz Aşk filmi ne zaman vizyona girecek? Şuursuz Aşk filmi konusu ve oyuncuları
Ziraat Bankası sera kredisi faiz oranları 2020
Sadakatsiz dizisi izlendi mi? Beğenildi mi? Kanal D yeni dizisi Sadakatsizı'nın reyting oranları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.