İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...

Taksim ve İstiklal Caddesinde inanılmaz kalabalık

Pazar günü gerçekleştirilen kısıtlamadan muaf olan turistler Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesine akın etti. Maskelerin takılmadığı ve sosyal mesafenin yok sayıldığı caddedeki kalabalık pandemi öncesi günlerine aratmadı.

06 Haziran 2021 Pazar 20:39
Taksim ve İstiklal Caddesinde inanılmaz kalabalık
Takip Et:

Kademeli normalleşme kapsamında cumartesi günlerinin yasak olmadığı ancak Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği süreçte Türkiye’de bulunan turistler bu kısıtlamadan muaf tutuluyor.

Pazar günü güneşli havayı fırsat bilen turistler gezmek için Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesine akın etti. Kısıtlamanın olmadığı günler gibi caddede büyük yoğunluk yaşanırken, caddede bulunan turistlerin birçoğunun maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralını yok saydığı görüldü.

Kameraların kendilerinin çektiğini fark eden bazı turistler ise özür dileyerek çantalarında bulunan maskelerini çıkarıp taktı. Maskesiz ve sosyal mesafesiz toplu fotoğrafların çekildiği caddede adeta pandemi öncesi yoğunluk yaşandı.

Öte yandan güneşli günün keyfini süren turistlerin rahat tavırları dikkat çekti.


Son Güncelleme: 06.06.2021 20:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TaksimKalabalık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
OGM işçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 OGM personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
OGM işçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 OGM personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
Filyos Limanı nerededir? Çaycuma nerdedir, hangi ile bağlı?
Filyos Limanı nerededir? Çaycuma nerdedir, hangi ile bağlı?
Türkali 2 kuyusu nerede, hangi ile yakın?
Türkali 2 kuyusu nerede, hangi ile yakın?
LGS sınavı 6 Haziran günü toplu taşıma, otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi? LGS sınav günü toplu taşıma bedava mı?
LGS sınavı 6 Haziran günü toplu taşıma, otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi? LGS sınav günü toplu taşıma bedava mı?
Market açılış saatleri: Marketler kaça kadar açık? BİM kaçta açılıyor? A101, ŞOK market kaçta açılıyor? 2021 market çalışma saatleri!
Market açılış saatleri: Marketler kaça kadar açık? BİM kaçta açılıyor? A101, ŞOK market kaçta açılıyor? 2021 market çalışma saatleri!
Çamlıca Kulesi giriş ve restoran fiyatları
Çamlıca Kulesi giriş ve restoran fiyatları

Popüler Haberler

Evde bakım maaşı almak için nereye başvurulur? 2021 Evde bakım maaşı alma şartları
Süper emeklilik sistemi nedir? 2021 Süper emeklilik sistemi hakkında bilmeniz gerekenler
intibak zammı hangi emeklilere verilecek? Haziran 2021 gündemdeki intibak zammı son gelişmeleri neler?
Emeklilere seyyanen zam kimlere verilecek? Haziran 2021 emekliye seyyanen zam son dakika
Evde cilt bakımı yapmak için harika 5 maske tarifi 2021
Kadınlar için önerilen ve gören herkesin dikkatini çeken saç modelleri 2021
Hangi banka peşinatsız ev kredisi veriyor? 2021 Peşinatsız evin tamamına konut kredisi nasıl alınır?
Yıpranmış ve cansız saçlara nasıl bakım yapılır? Evde saç bakımı için özel karışımlar
Teşkilat dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Güz Masalı Dizisi Tekrarları Hangi gün yayınlanacak? Güz Masalı dizisi Saat kaçta yayınlanacak?
FOX TV Son Yaz tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
TV8 Survivor yeni eleme sistemi nasıl olacak?
Beni Bırakma 621.bölüm fragmanı ve 7 Haziran 2021 Pazartesi özeti
Kuruluş Osman dizisi Ayşe Hatun karakterini kim canlandırıyor? Açelya Özcan kimdir?
Ömer Dönmez kimdir? Oyuncu Ömer Dönmez hakkında bilgiler
BMW X1 fiziksel ve teknik özellikleri nelerdir? 2021 BMW X1 satış fiyatı listesi
Bim'de satılan Bilicra çocuk saati hakkında bilgi ve inceleme
Fazlası Zarar sunucusu kimdir? Ezgi Sertel hakkında bilgiler
Noter güvenli ödeme sistemi hangi bankalar üzerinden yapılır? 2021
Ptt çağrı merkezi neden sürekli meşgul, neden ulaşamıyorum? 2021
Aile hekimi nedir? Aile hekimine ilk kayıt nasıl yapılır? 2021 Aile hekimim kim tc ile sorgulama

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.