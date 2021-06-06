Taksim ve İstiklal Caddesinde inanılmaz kalabalık

Kademeli normalleşme kapsamında cumartesi günlerinin yasak olmadığı ancak Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği süreçte Türkiye’de bulunan turistler bu kısıtlamadan muaf tutuluyor.

Pazar günü güneşli havayı fırsat bilen turistler gezmek içinMeydanı ve İstiklal Caddesine akın etti. Kısıtlamanın olmadığı günler gibi caddede büyük yoğunluk yaşanırken, caddede bulunan turistlerin birçoğunun maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralını yok saydığı görüldü.

Kameraların kendilerinin çektiğini fark eden bazı turistler ise özür dileyerek çantalarında bulunan maskelerini çıkarıp taktı. Maskesiz ve sosyal mesafesiz toplu fotoğrafların çekildiği caddede adeta pandemi öncesi yoğunluk yaşandı.

Öte yandan güneşli günün keyfini süren turistlerin rahat tavırları dikkat çekti.

