Taksim Meydanı’na yapılacak yeni projeyi İstanbullular belirleyecek!

İstanbul’un en önemli noktalarından biri olan Taksim Meydanı’nın yeni tasarımı için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı ile İstanbul Planlama Ajansı’nın işbirliği sonucunda bir tasarım yarışması düzenlendi.

Taksim Meydanı’nın yeni tasarımına yönelik projelerin toplandığı yarışma 20 Eylül’de sona erdi. Projelerde 160.000 metrekarelik Taksim Meydanı yeniden tasarlandı. Yapılan 146 başvuru arasında 3 tanesi eşdeğer proje ve 5 tanesi ise mansiyon ödülü kazanmaya hak kazandı. Eşdeğer ödülü kazanan projeler Şerif Süveydan'ın liderliğindeki 15 no'lu proje, Bünyamin Derman'ın liderliğindeki 16 no'lu proje ve Kutlu İnanç Bal'ın liderliğindeki 19 no'lu proje olarak açıklandı. Aşağıdaki kısımda kazanan projelerin görüntüleri yer alıyor.

16 No'lu Proje

19 No'lu Proje

15 No'lu Proje