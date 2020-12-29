İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
3 ay ertelemeli yeni yıl kredisi veren bankalar ve faiz oranları
Son Dakika
3 ay ertelemeli yeni yıl...
Esnafa müjde ! 1000 TL hibe Kira yardımı resmi gazetede yayınlandı
Son Dakika
Esnafa müjde ! 1000 TL...
2021 yılı asgari ücret belli oldu
Son Dakika
2021 yılı asgari ücret belli...
Esnafa yapılacak yardım için gereken şartlar Resmi Gazete'de yayımlandı!
Son Dakika
Esnafa yapılacak yardım için gereken...

Taksim eski günlerdeki gibi yoğun

İstanbul'un en popüler mekanlarından olan Taksim'deki yoğunluk koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken dikkat çekti. Havalarında güzel olmasıyla birlikte Taksim eski günlerdeki gibi yoğun olarak görüntülendi.

29 Aralık 2020 Salı 01:28
Taksim eski günlerdeki gibi yoğun
Takip Et:

Koronavirüs vakalarının ülkemizde yoğun olarak görülmesinden sonra İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile birlikte yeni tedbirler ve kısıtlamaları hayatımıza girdi.

Özellikle getirilen sokağa çıkma kısıtlaması, maske zorunluğu, hes kodu sorgulama vb gibi tedbirlerle birlikte özellikle vaka sayılarının yoğun olduğu megakent İstanbul'un bir çok noktasında oluşan kalabalığın önüne geçildi.

Fakat bugün havalarında güzel olmasının etkisiyle megakent İstanbul'un en popüler mekanlarından olan taksim meydanı ve İstiklal caddesinde ki yoğunluk dikkat çekti.

TAKSİMDE ZAMAN ZAMAN SOSYAL MESAFE KURALI ÇİĞNENDİ

Bugün görüntülenen Taksim tedbirlerin ve bir çok kısıtlamanın uygulamada olmasına rağmen yoğun ve zaman zaman maske ve mesafesiz insan kalabalıklarının oluşmasının önüne geçemedi. 

Özellikle İstiklal caddesi üzerinden zaman zaman bir çok vatandaşın mesafe kuralının ihlal ettiği ve maskesiz dolaştığı görüntüler kaydedildi.



Son Güncelleme: 29.12.2020 01:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TaksimKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana'da otomobil, portakal bahçesine uçtu: 2 ölü
Adana'da otomobil, portakal bahçesine uçtu: 2 ölü
Afyon'da feci tır kazası! Bilanço 4 ölü
Afyon'da feci tır kazası! Bilanço 4 ölü
İzmir'de feci kaza kamyonetin çarptığı küçük çocuk yaşamını yitirdi
İzmir'de feci kaza kamyonetin çarptığı küçük çocuk yaşamını yitirdi
Kendini ateşe vermek isterken yaşadığı evi ateşe verdi!
Kendini ateşe vermek isterken yaşadığı evi ateşe verdi!
Askere giderken trafik kazasında hayatını kaybetti
Askere giderken trafik kazasında hayatını kaybetti
Öğretmenler dikkat! 2021 Ocak dönemi özür grubu yer değiştirme duyurusu yapıladı
Öğretmenler dikkat! 2021 Ocak dönemi özür grubu yer değiştirme duyurusu yapıladı

Popüler Haberler

Masterchef birincilik ödülü ne, şampiyona kaç para ödül veriliyor?
Masterchef final bölümü ne zaman yayonlanacak?
Exxen Şeref Bey 1.bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!
MIUI 12.5 özellikleri ve güncellemeyi alacak Xiaomi modelleri
EBA öğrenci giriş şifresi nereden ve nasıl alınır?
Doğalgaz yeni abonelik ve abonelik depozito ücreti ne kadar?
Uyanış Büyük Selçuklu Rüstem kimdir? Gerçek adı nedir? Aytek Şayan hakkında bilgiler
Netflix Party nedir, nasıl kullanılır? Netflix Party ile arkadaşlarınızla aynı anda film izleyip sohbet edin
2020-2021 üniversitelerin eğitim öğretim yılı ikinci öğretim ücretleri ne kadardır?
2020 yılında devlet tarafından verilen maddi destekler açıklandı!
Arka Sokaklar Engin Müdür diziden ayrılıyor mu? Yeni sezonda İlker İnanoğlu dizide rol almayacak mı?
Mevlid Kandili mesajları ve Mevlid Kandili duası
Süresiz nafaka kalkacak mı? Süresiz nafakada son durumu Bakan açıkladı!
Youtube para kazanma aktifleştirme şartları nelerdir? Youtube para kazanma ve para kazanma aktifleştirme işlemleri
Seda Sevin kimdir? Kaya Çilingiroğlu'ndan ayrılan Seda Sevin hakkında bilgiler
Güncel gümüş fiyatları 29 Aralık 2020 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 29 Aralık 2020 Salı
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 29 Aralık 2020 Salı Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Milangaz tüp tutarları ne kadar? 2020 Boylarına göre tüp fiyatları
PUBG Buz Festivali nedir? PUBG Mobile Frost Festival nasıl oynanır?
Kanal D canlı yayın akışı 29 Aralık 2020 Salı Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.