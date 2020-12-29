Taksim eski günlerdeki gibi yoğun

Koronavirüs vakalarının ülkemizde yoğun olarak görülmesinden sonra İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile birlikte yeni tedbirler ve kısıtlamaları hayatımıza girdi.

Özellikle getirilen sokağa çıkma kısıtlaması, maske zorunluğu, hes kodu sorgulama vb gibi tedbirlerle birlikte özellikle vaka sayılarının yoğun olduğu megakent İstanbul'un bir çok noktasında oluşan kalabalığın önüne geçildi.

Fakat bugün havalarında güzel olmasının etkisiyle megakent İstanbul'un en popüler mekanlarından olan taksim meydanı ve İstiklal caddesinde ki yoğunluk dikkat çekti.

TAKSİMDE ZAMAN ZAMAN SOSYAL MESAFE KURALI ÇİĞNENDİ

Bugün görüntülenen Taksim tedbirlerin ve bir çok kısıtlamanın uygulamada olmasına rağmen yoğun ve zaman zaman maske ve mesafesiz insan kalabalıklarının oluşmasının önüne geçemedi.

Özellikle İstiklal caddesi üzerinden zaman zaman bir çok vatandaşın mesafe kuralının ihlal ettiği ve maskesiz dolaştığı görüntüler kaydedildi.