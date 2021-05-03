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Taksim Camii açıldı mı? Taksim camii ibadete ne zaman açılacak?

2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve yapımına başlanan Taksim Camisinin yapımında sona gelindiği açıklandı. Vatandaşlar, Taksim Camii açıldı mı, ne zaman açılacak? soruları araştırılmaya başlandı.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 21:35
Taksim Camii açıldı mı? Taksim camii ibadete ne zaman açılacak?
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Geçtiğimiz yıllarda temeli atılan, Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzası taşıyan İstanbul Taksim bölgesinin en büyük camilerinden birisi olan Taksim Camisinin açılıp açılmadığı merak ediliyor. 2.500 kişilik kapasitesi bulunan Taksim Camisinin ana mekan kubbe göbeğinde Fatiha Suresi yer alırken kubbe kasnağında Al-i İmran suresi yer alıyor.

17 Şubat 2017 tarihinde yapımına başlanan Taksim camisinin ne zaman açılacağı merak edilmeye devam ederken caminin kubbe ve ana mekan sütunlarında surelerin yer alması dikkat çekiyor.

Taksim Cami açıldı mı?

Mimar Şefik Birkiye ve Mimar Selim Dalaman imzası ile yapımına başlanan Taksim Camisi 17 Şubat 2017 tarihinden beri inşaat halinde. Yapılan açıklamalarda caminin sonuna gelindiği belirtilirken açılışın Ramazan ayının son cuması olan 7 Mayıs tarihinde olması planlanıyor.

Manisa’dan getirilen cami halılarının serilmesi ile birlikte açılış öncesi son hazırlıkların yapıldığı Taksim Camisinin alt katında bulunan çok amaçlı odaların çalışmalarına halen devam edildiği açıklandı.

Taksim Camisi tasarımı nasıl?

Otopark, konferans salonları ve sergi alanlarının da olduğu 2.500 kişi kapasiteli Taksim Camisi 2.482 metrekarelik alan üzerine inşa edilirken 16.500 metrekarelik bir alanda bulunuyor. Hattat Davut Bektaş ve Nakkaş Adem Turan tarafından hazırlanan yazıların asılarak boyanması sonrasında ana mekan kubbe göbek bölgesinde Fatiha Suresi, kubbe kasnağında Al-i İmran Suresi, orta kuşak yazısında Bakara Suresi 285. Ve 286 ayetler ile Haşr Suresi 20. Ve 24. Ayetlere yer verildi.

Giriş kubbesinde İhlas suresine yer verilen Taksim camisinde kasnak yazısında Ayet- El Kürsi ve ana kapının üstünde bulunan alana Nisa Suresi 103. Ayetler işlendi. Caminin iç kısmına Allah, Muhammed, Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali adlarının bulunduğu 6 hat yazılı levha yerleştirildi.

 




Son Güncelleme: 03.05.2021 21:35
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