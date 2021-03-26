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Taksim Camii açıldı mı, ne zaman açılacak?

4 sene önce temeli atılan Taksim Camii'nin ana hatları bitti. Caminin içerisinde çalışmalar halen devam etmektedir. İnce işçilik kısmının devam ettiği caminin açılış tarihi belli mi? İşte Taksim Camii ile ilgili gelişmeler...

26 Mart 2021 Cuma 13:13
Taksim Camii açıldı mı, ne zaman açılacak?
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İstanbul’un Taksim ilçesinde 2017 yılında temeli atılan Taksim Camii , ramazan ayında açılması için çalışmalar devam etmektedir. Camiinin mimarları Şefik Birkiye ve Selim Dalaman’dır. Camiinin içerisinde otopark, konferans ve sergi salonları da yer alacak. 2 bin 482 metrekarelik bir alanda inşası devam eden camide ,pandemi nedeniyle çalışmalar titizlikte devam etmektedir.

Dış cephedeki çalışmalar bittiği gözüken camide ,ana kubbe için kurulmuş olan iskele kaldırıldı. Hattat ustaları Davut Bektaş ve Nakkaş Adem Turan aracılığıyla yapılan hat yazıları yerlerine takıldı. Boyama işlerinin de bittiği aktarılıyor. Ana mekanda bulunan kubbenin göbek yazısında Fatiha Suresi ve ana mekanın kasnak kısmında Al-i İmran Suresi yer almaktadır.  Ana mekanın orta kuşak kısmında Amenerrasülü yer almaktadır. Ana kapı üzerinde Nisa Suresi’nin 103. Ayetinin son kısmı ile İstiklal giriş kapısının üstünde Ra’d Suresi’nin 24. Ayeti yer almaktadır.

Camide 6 hat levha asılı olacak. Bu levhalardan ilki olan Allah lafzının asıldığı bildirildi. Diğer levhaların montaj işlemi devam etmektedir. Diğer hat levhalarında Muhammed, Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali isimleri yer alacak. Camide kullanılacak olan halının rengi belirlendikten sonra siparişi verildi.

Mihrabın yapımı sürerken taş kaplama işçiliğinde sona gelindiği açıklandı. Minberdeki taş kaplama işlemi de başladı. Bodrum katta olacak olan taş ve ahşap kaplama işlemleri de bitmek üzere. Caminin elektrik ve mekanik testleri yapıldığı açıklandı.  Son dokunuşları kalan caminin Ramazan Ayı’nda açılması hedefleniyor.



Son Güncelleme: 26.03.2021 13:13
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