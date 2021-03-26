Taksim Camii açıldı mı, ne zaman açılacak?

İstanbul’un Taksim ilçesinde 2017 yılında temeli atılan Taksim Camii , ramazan ayında açılması için çalışmalar devam etmektedir. Camiinin mimarları Şefik Birkiye ve Selim Dalaman’dır. Camiinin içerisinde otopark, konferans ve sergi salonları da yer alacak. 2 bin 482 metrekarelik bir alanda inşası devam eden camide ,pandemi nedeniyle çalışmalar titizlikte devam etmektedir.
Camide 6 hat levha asılı olacak. Bu levhalardan ilki olan Allah lafzının asıldığı bildirildi. Diğer levhaların montaj işlemi devam etmektedir. Diğer hat levhalarında Muhammed, Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali isimleri yer alacak. Camide kullanılacak olan halının rengi belirlendikten sonra siparişi verildi.
Mihrabın yapımı sürerken taş kaplama işçiliğinde sona gelindiği açıklandı. Minberdeki taş kaplama işlemi de başladı. Bodrum katta olacak olan taş ve ahşap kaplama işlemleri de bitmek üzere. Caminin elektrik ve mekanik testleri yapıldığı açıklandı. Son dokunuşları kalan caminin Ramazan Ayı’nda açılması hedefleniyor.