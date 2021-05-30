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Taksideki kadın ile tartıştı hızını alamayıp taksiciye kurşun yağdırdı

Bindiği takside ilk önce taksi içerisindeki kadın ile tartışan kişi hızını alamayıp taksi şoförüne 4 el ateş etti. Taksi şoförü duba ile şahsa saldırırken polis ekipleri tarafından taksici yakalandı. Silah ile ateş açan şahıs ise kayıplara karıştı.

30 Mayıs 2021 Pazar 22:00
Taksideki kadın ile tartıştı hızını alamayıp taksiciye kurşun yağdırdı
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Güllük Caddesi üzerinde gece saatlerinde bir şahsın önce ticari taksi içerisinde bulunan kadın ile tartıştı daha sonra da ticari taksi sürücüsü ile tartışmaya başladı.

TAKSİCİYE 4 EL ATEŞ ETTİ

Aralarında yaşanan tartışma sonrasında şahıs, belinden çıkardığı tabancayla taksi sürücüsüne 4 el ateş etti. Aldığı kurşun darbeleri ile yaralanan taksi şoförü şahsın dikkatini dağıtmak amacıyla bulduğu bir dubayı üzerine doğru attı.

Olayı gerçekleştiren şahıs olay yerinden kaçarken taksi sürücüsü ise ayağına denk gelen kurşun ile yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

OLAYLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ

Öte yandan yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonları ile an be an kaydedilirken olay ile ilgili i soruşturma başlatan polislerin çalışmaları sürüyor.


Son Güncelleme: 30.05.2021 22:00
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaTartışmaSilahlı Yaralama
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