Taksideki kadın ile tartıştı hızını alamayıp taksiciye kurşun yağdırdı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Güllük Caddesi üzerinde gece saatlerinde bir şahsın önce ticari taksi içerisinde bulunan kadın ile tartıştı daha sonra da ticari taksi sürücüsü ile tartışmaya başladı.

TAKSİCİYE 4 EL ATEŞ ETTİ

Aralarında yaşanan tartışma sonrasında şahıs, belinden çıkardığı tabancayla taksi sürücüsüne 4 el ateş etti. Aldığı kurşun darbeleri ile yaralanan taksi şoförü şahsın dikkatini dağıtmak amacıyla bulduğu bir dubayı üzerine doğru attı.

Olayı gerçekleştiren şahıs olay yerinden kaçarken taksi sürücüsü ise ayağına denk gelen kurşun ile yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

OLAYLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ

Öte yandan yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonları ile an be an kaydedilirken olay ile ilgili i soruşturma başlatan polislerin çalışmaları sürüyor.