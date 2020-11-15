Taksiciden korona virüse cansız mankenli önlem

Turizm kenti Antalya'nın merkezinde 6 yıldır taksi şoförlüğü yapan 31 yaşındaki Tuğrul Yüksek, tüm dünyayı etkisi altına alan korona-virüs salgınına karşı bir takım önlemler aldı. Yolcu ile kendi arasına şeffaf streç takarak ve uyarıcı yazılar asarak önlemler aldı. Aracını düzenli dezenfekte eden kolonya ve dezenfektan koyan ve maske takmaya özen gösteren taksici sürekli ön koltuğa oturmakta ısrarcı olan müşterileri için çare olarak ön koltuğa cansız bir manken koymakta buldu. Artık müşterilerini bu şekilde hizmet sağlıyor. Müşteriler ise ön koltukta kırmızı maskeli kadın mankeni görünce hem şaşırıyor hem de ön koltuğa oturma isteklerinden vazgeçiyor. 3 aydır bu şekilde yolcu taşıyan Yüksek aynı şekilde devam edeceğini belirtiyor.

"İllaki ön koltuğa oturmak istiyorlar"

Tuğrul Yüksek pandemiden dolayı aracının ön koltuğuna yolcu almadığını dile getirirken mart ayından bu yana araçlara 3 kişiden fazla yolcu almadıklarını ama alınan tüm bu önlemlere rağmen bazı yolcuların sıkıntı çıkardığını ve bir çok yolcunun ön koltuğa oturmak için direttiğini söyledi. Son çare olarak ön koltuğa cansız manken koymayı bulduğunu ekledi. Yaklaşık 3 aydan beri bu şekilde gezdiğini ve bu şekilde ön koltuğa yolcuların oturamadığını söyledi.

"Dalga geçiyorlar"

Cansız manken uygulamasını yolcu ve vatandaşların takdirle karşıladığının altını çizen Tuğrul Yüksek, ama bazı ‘Sevgilin iyiymiş, manitan iyiymiş' söylemlerine ise tepki gösterdi. Yaptığı bu uygulamanın reklam için olmadığını hem kendisi hemde müşterilerinin sağlığı için olduğunu kaydetti.

Durak Başkanı Salih Serkan Kürklü, ise arkadaşının bu tedbirini takdirle karşıladığını ve desteklediğini söyledi.

