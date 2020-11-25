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Taksici ile müşteri arasındaki akılalmaz tartışma anbean kamerada! "Ben seni sevmedim"

İstanbul'da taksiye binen alkollü bir kadın taksi parası yüzünden taksiciyle tartıştı. Alkollü kadın taksiciye ben seni sevmedim diyerek hareket halindeki taksiden inmeye çalıştı.

25 Kasım 2020 Çarşamba 13:56
Taksici ile müşteri arasındaki akılalmaz tartışma anbean kamerada!
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Dün öğle saatlerinde gerçekleşen olayda Fatih Aksaray İskenderpaşa Mahallesinde bir taksici Saraçhane İBB önünden bir kadın yolcuyu aracına aldı.

Taksiye binen kadın yolcu ilk önce taksimetre açmadan gideceği yere taksicinin ne kadar istediğini söyledi. Taksici kadına 50 lira diye karşılık verdi. Kadının söylenen ücreti kabul etmemesi üzerine taksici taksimetreyi açacağını belirterek yola çıktı. Taksici bir süre gittikten sonra alkollü olduğu anlaşılan kadın yolcunun bana normal fiyat çıkarın demesi ve taksicinin normal taksimetre ücretidir diye belirtmesinin ardından tartışma çıktı.


 HIZLI GİDEN TAKSİDEN İNMEYE ÇALIŞTI

Ücret konusunda anlaşamayan kadın yolcu taksiciyi kıstırtmak üzerine söylemlerde bulundu. İsteği olmayan kadın yolcu taksiciye çok kötüsünüz sizi sevmedim diyerek harekat halinde olan araçtan aşağı inmeye çalıştı. Taksicinin zorla durduğu araçtan inen kadın yolcu ücret ödemeden gitmeye çalıştı. Taksicinin parasını istediği kadın, “Ne parası, git polis çağır” diyerek ücreti ödemedi.

 “KARAKOLA GELİRİM YİNE SEN SUÇLU SAYILIRDIN"

Tartışmanın sürdüğü olayda kadın yolcu “Kardeşim lütfen” diyerek beni oradan buradan yollardan getirdin diyerek taksiciye çıkıştı. Bu durum ardından taksici Ünver, “Seni karakola götüreceğim” diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine kadın, “Götür, ben zaten karakolum, ben gelirim ama yine de sen suçlu sayılırsın” demesi  pes dedirtti. Ücretini almaya çalışan uzun uğraşlar veren taksici parasını alamayarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan anları cep telefonuyla kaydeden taksici sosyal medya üzerinden bu görüntüleri paylaştı.



Son Güncelleme: 25.11.2020 13:56
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Anahtar Kelimeler:
TaksiciMüşteriKavga
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