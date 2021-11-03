Taksi Şoförü maaşı ne kadar? 2021 Taksi Şoförü maaşları ve Taksi Şoförü iş ilanları

Taksi şoförü olarak çalışan kişilerin ne kadar maaş aldıkları merak konusu oldu. Bu iş ile ilgilenen kişiler nerelerde çalışmaktadır ve hangi işleri yapmaktadır? Bahsi geçen iş ile ilgilenen kişiler 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? Bu yazımızda merak edilen tüm soruların yanıtlarını paylaştık. İşte Taksi şoförü olan bireylerin yaptığı işler ve aldıkları maaşlar…

Taksi şoförü ne iş yaptıkları, görev tanımları ve aldıkları maaş merak konusu oldu. Bunun yanı sıra Taksi şoförü olmak için hangi okulda ve hangi bölümde okunması gerektiği de merak ediliyor. Belirli bir tarife kapsamında müşterileri bir yerden bir yere götüren kişiler taksi şoförleridir. İşte konuya ilişkin detaylar…

Taksi şoförü

tanımı nedir?

Taksi şoförlüğü yapan kişiler sabit bir tarife kapsamında yolculuk yapmak isteyenlerin yolculuklarına eşlik eder. Bu işi yapan kişiler bir taksi durağına bağlı olarak çalışmaktadır. Şehir içinde bir semtten başka bir semte, ya da bir yerden başka bir yere gitmek isteyenleri götürürler ve tarife kapsamında kilometre başına ne kadar yazarsa o kadar ücret alırlar.

Taksi şoförü

ne kadar maaş alıyor?

Taksi şoförlüğü yapan kişiler aylık ortalama 4 bin 350 TL maaş almaktadır. Bahsi geçen meslek ile ilgilenen kişiler aylık minimum 2 bin 826 TL alırken maksimum 6 bin 800 TL maaş almaktadır. Bu iş ile ilgilenenler İŞKUR intenet sitesi üzerinden ilgili ilanlara başvuru yapabilirler.

Taksi şoförü

olmak için hangi okul ve hangi bölüm okunmalıdır?

Bu iş ile ilgilenmek isteyen kişiler en az ilköğretim mezunu olmalıdır.

Taksi şoförü

hangi işleri yapmaktadır?

Taksiyi diğer taşıtlara ve trafik kurallarına uyarak kullanmak,

Araca inerken ve binerken ve bagajlarını yüklerken yardım etmek,

Taksimetrenin gösterdiği tutarı yolcudan almak,

Aracı temizlemek, iyi çalışma koşulları için bakım ve küçük onarımlar yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Taksi şoförü

meslek ana grubu nedir?

Meslek alt ana grubu nedir?

Perde İmalsi meslek ana grubu Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılardır.

Taksi Şoförü meslek alt ana grubu ise Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleridir.

Meslek grubu nedir?

Bahsi geçen iş ile ilgilenenlerin meslek grubu Araba, Kamyonet Ve Motosiklet Sürücüleridir.

Meslek birim grubu nedir?

Taksi Şoförü olan kişilerin meslek birim grubu ise Otomobil, Taksi Ve Kamyonet Sürücüleridir.

Taksi şoförü

meslek kodu nedir?

Taksi şoförü olarak görev yapan kişilerin Türk Meslekler sözlüğü kapsamında Taksi şoförlüğü mesleğinin meslek kodu 8322.03’dir.