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Taksi Şoförlüğü için gerekli şartlar nelerdir? Taksi şoförlüğü ne kadar kazandırır?

Ulaşım sektörlerinden biri olan taksi şoförlüğü eski mesleklerden biri olduğu söylenebilir. Her yaşta taksi şoförü olmak mümkündür. Peki bir kişi taksi şoförü olmak için ne yapmalıdır? Taksi şoförü olmak için hangi belgeler gereklidir? Taksi şoförleri ne kadar kazanmaktadır? İşte detaylar...

03 Şubat 2022 Perşembe 09:22
Taksi Şoförlüğü için gerekli şartlar nelerdir? Taksi şoförlüğü ne kadar kazandırır?
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Taksi şoförlüğü göründüğü kadar kolay  bir iş olmamakla beraber maddi olarak kazançlı işler arasında gösterilebilir. Taksi şoförü bir kişi günlük ortalama 12 saat direksiyon başındadır. Yorucu bir iştir ancak kazançlı da bir iş olma yanı da vardır.

Taksi şoförlüğü nasıl yapılır?

Bir kişinin taksi şoförü olması için öncelikle taksi plakası olmalıdır. Taksi plakası ücret ödenerek kiralanabilir. Bu ücret taksi şoförlüğünün yapılacağı ile bağlı olarak farklılık gösterecektir.İstanbul'u baz aldığımızda kirlama ücreti ortalama 7 bin,9 bin TL, satın alma ücreti 1,5 milyon, 3 milyon TL arası olmaktadır.

Taksi şoförlüğü yapmanın kuralları nelerdir?

Taksi şoförlüğünün de kendi içinde uyması gereken şartlar bulunmaktadır. Taksi şoförü olacak kişi bu kuralları iyi bilmelidir. Kurallar ise şu şekildedir;

Sabırlı olmak

Araba kullanmayı seviyor olmak

Trafik çilesine katlanmayı göze almak

Her türlü insan profiline hazırlıklı olmak

Şehir içerisindeki turistik yerleri, ana yolları çok iyi bilmek

Hangi saatlerde nereden fazla yolcu bulunacağını bilmek

Yolculara saygılı ve kibar davranmak

Taksi şoförlüğü için gerekli belgeler

Taksi şoförlüğü yapacak olan kişiler şu belgelere sahip olmalıdır;

Ehliyet

Psikolog raporu

Sağlık raporu

Ehliyet GBT’ si

Bu belgelere sahip olan kişiler taksi şoförü olarak ister kendi taksisinde ister başka bir durağın taksisinde çalışmaya başlayabilirler.

Taksi şoförü ne kadar kazandırır?

Bir taksicinin aylık kazancı 5 bin TL civarında olmaktadır. Fakat bu kazancın bir bölümü taksi şoförünün sigortasına bir bölümü ise ise yemek masrafına gitmektedir. Taksi şöförlüğü sigortalı bir iş olmadığı için yapan kişinin kendi sigortasını kendi ödemesi gerekmektedir.

Taksi şoförlerinin yemek ve sigorta masrafları haricinde aylık kazançları 3.500 TL - 4000 TL olarak söylenebilir. Fakat bu ortalama bir sayıdır. Taksi şoförlüğü düzenli geliri olan bir iş olmadığı için her ay kazanç miktarı ddeğişecektir.

Taksi şoförleri haftada kaç saat çalışır?

Bir taksi şoförünün haftalık mesai saati ortalama 72 saattir. Bu süre farklı kişilere öre de değişmektedir. Taksi şoförleri günlük olarak 12 saat civarında çalışmaktadır. Bu sebeple bir taksiyi iki farklı şoför kullanabilir.

Normal çalışma standartlarından çok daha uzun mesaileri olan taksi şoförleri, bu yorucu meslek ile kazanç elde ederler. Bir taksici haftalık 72 saat çalıştığı takdirde aylık ortalama 4 bin TL kazanır.



Son Güncelleme: 03.02.2022 09:22
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TaksiŞoför
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