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Taksi durağının önünde bulunan 2000 senelik lahit müzeye götürüldü
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Taksi durağının önünde bulunan 2000 senelik lahit müzeye götürüldü

Bursa’nın İznik ilçesinde taksi durağının önünde bulunan 2000 senelik lahit ekipler tarafından alınarak İznik Arkeoloji Müzesi’ne götürüldü. Lahitle ilgili talimat Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verildi…

04 Ekim 2020 Pazar 20:41
Taksi durağının önünde bulunan 2000 senelik lahit müzeye götürüldü
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UNESCO’nun geçici miras listesinde yer alan ve tarihte daha önce 4 uygarlığa başkentlik yapan İznik’te yeni bir tarihi eser daha bulundu. Ayasofya bahçesinde Roma dönemine ait olduğu öne sürülen 2000 senelik bir lahit, İznik’teki bir taksi durağının önünde bulundu.


Sosyal medya üzerinde 2000 senelik lahitin yanına masa ve sandalyelerin konarak oturulduğuna yönelik paylaşımların görülmesi ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti. Olumsuz hava koşulları ve dış etkenlerden etkilenen lahit İznik Müze Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan çalışmalar vinç yardımı ile çekiciye yüklenerek olduğu yerden alınıp İznik Arkeoloji Müzesi’ne götürüldü. Aynı zamanda lahitin yanında yer alan Roma döneminden kalma kitabe de müzeye aktarıldı.



Son Güncelleme: 04.10.2020 20:41
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Anahtar Kelimeler:
BursaIznikRomaTarihi EserLahit
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