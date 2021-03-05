Takma kirpik nasıl çıkarılır ve nasıl temizlenir?

Makyajın en önemli kısmı olan göz makyajıdır. Göz makyajının ise vazgeçilmezi kirpiktir. Kirpiklerin en güzel görünümüne ulaşmasını sağlayan birçok takma kirpik çeşidi vardır. Takma kirpik hem gözlere daha camlı bir görünüm verir hem de makyajın daha güzel görünmesini sağlar. Tek sorun ise takma kirpik kullanımına alışmaktır. Takma kirpiği sorunsuz uygulamaya alışmak biraz zaman alabilir. Ama alıştıktan sonra kullanımı gayet kolaydır. Takma kirpik kullanmaya alışanlar makyaj yaptıkları çoğu zaman takma kirpik kullanır. Tek kullanımlık takma kirpik bütçenize biraz ağır gelebilir. Bu sebepten ötürü takma kirpiklerin ömrünü uzatıp birden fazla kullanabilmeniz için bu yazımızda takma kirpik temizleme yolunu anlatacağız.

Takma kirpik çıkarma

Takma kirpik çıkarılırken kendi kirpiğinize de dikkat ederek çıkarmalısınız. Hali hazırda kullandığınız göz makyajı temizleyicilerini kullanabilirsiniz.

Öncelikle makyaj pamuğunuza bol miktarda temizleyici ile ıslatmalısınız. Daha sonra pamuğu gözünüze hafif bir şekilde batırarak bir dakika kadar bekletiniz. Bu sayede hem yapıştırıcı hem de gözünüzdeki makyaj yumuşayacaktır. Ardından son işleme geçebilirsiniz. Son işlemde de gözlerinizin dış kenarında başlayarak parmaklarınızın ucu ile takma kirpiği kendi kirpiklerinize dikkat ederek çıkarmalısınız. Bunların yanı sıra çıkarma işlemi için ıslatılmış pamuklu çubuk kullanabilirsiniz.

Takma kirpik temizleme yöntemi

Takma kirpiklerin her zaman kullanımdan sonra temizlenmesi gerekmektedir. Takma kirpikleri doğru şekilde temizlediğiniz takdirde onları tekrar kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra temizlemediğiniz zaman daha sonraki kullanımda hoş bir görüntüm olmaz. En önemlisi de temizlemeden taktığınız zaman gözleriniz enfeksiyon kapabilir.

Takma kirpiklerin yapıştırıcıları çoğunlukla su bazlı olur ve bu sayede kolay temizlenir.

Takma kirpikleri temizlemek için temiz pamuklu bez, pamuklu çubuk, yağsız göz makyaj temizleyici veya misel su gerekmektedir.

Öncelikle kirpikleri temizlemek için temiz bir havlunun veya bezin üzerine serin. Ardından kirpiklerin üzerine temizleme suyunu döküp bir iki dakika kadar bekleyin.

Kirpikler çok kirli ise onları bir kasede de misel su içinde bekletebilirsiniz. Daha sonra makyaj pamuğu ile ya da pamuklu çubuk ile tek tek temizlemeye başlayın. Gevşeyen yapıştırıcı kalıntılarını parmaklarınızla çekin.

Kirpikleri yapıştırıcıdan arındırdıktan sonra kıl yüzeyi kontrol edin. Bazı maskaraların temizlenmesi zordur. Takma kirpiklerde kalıntıların kaldığını düşünüyorsanız temiz rimel fırçası ile nazikçe temizleyebilirsiniz. Rimel fırçasına misel suyu damlatmanız temizlemenize daha da yardımcı olacaktır Rimel fırçasını birkaç kez kullanmanız daha etkili olacaktır.

Takma kirpikleri temizledikten sonra kesinlikle kurulama amacı ile havlu veya peçete ile sıkmayınız. Kirpiklerin doğal görünümü bozulmaması için kuruyana dek bir peçete veya havlu üzerinde bekletebilirsiniz.