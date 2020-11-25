Takla atan araçtan savrulan sürücü evin çatısına düştü

Akşam saatlerinde Konya Altınekin ilçesinde meydana gelen olayda öğrenilen bilgilere göre, 33 yaşındaki M.Y.Ö. idaresindeki pikap, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile birlikte şarampole yuvarlanarak takla attı. Yaşanan kazanın etkisiyle araçtan savrulan sürücü ise yol kenarında bulunan evin çatısına düştü. Yaşanan kazanın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri intikal etti.

Araçtan savrularak evin çatısına düşen yaralı sürücüye ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Yaralı şoför hemen hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu gelen bilgiler arasında.

Diğer yandan yaşanan kaza anı aracın takla atması ve evin çatısına düşme anları anbean kaydedildi.

