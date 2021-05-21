Takla atan araç içinde bulunan anne ve kız hayatını kaybetti

Anne kızın hayatını kaybettiği feci trafik kazası bugün Konya Beyşehir'de yaşandı.

Konya Seydişehir'de hayatını sürdüren 36 yaşındaki Taner Okay bugün eşi ve kızı ile birlikte hastaneye gitmek için yola çıktı. Sürücü Okay'ın kullandığı otomobil yolda seyir halindeyken, araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Yolda savrulan araç refüje çarptıktan sonra takla attı.

Anne kız can verdi

Kazayı görenlerin haber vermesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık personeli yönlendirildi. Kaza yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede kazada araç içinde bulunan 57 yaşındaki Şenay Yıldırım ve kızı Gülten Okay'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada sürücü Okay ve araç içinde bulunan 61 yaşındaki Erol Yıldırım'ın yaralandığı belirlendi. Yaralanan iki kişi olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırılırken,Gülten Onay’ın 50 günlük Tevfik Ege ve 6 yaşında Eda adında 2 çocuğu olduğu bildirildi.

Kaza ilgili olarak inceleme başlatıldı.