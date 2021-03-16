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Takla atan araç içinde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Diyarbakır Silvan'da içerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobil yolda seyir halindeyken, kontrolden çıktı ve takla atarak yol kenarına devrildi. Araç içinde bulunan 4 kişinden 1'i can verirken, 3 kişi yaralandı.

16 Mart 2021 Salı 19:49
Takla atan araç içinde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
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1 kişinin can verdiği, 3 kişinin yaralandığı trafik kazası Diyarbakır Silva ilçesi sınırları içinde yaşandı.

32 yaşındaki Zekeriya S.'nin sürücüsü olduğu ve içinde 5 kişinin olduğu araç Silvan Batman arasında ki karayolunda seyir halindeyken, aniden kontrolden çıktı. Yolda kayan araç takla atarak yol kenarına devrildi.

1 kişi hayatını kaybetti

Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte kaza yerine polis, kurtarma ekipleri ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede araç içinde bulunan 70 yaşındaki Asiye Sakar'ın hayatını kaybettiğini, araç içinde bulunan Fatma Sakar (23), Zekeriya Sakar (32) ve 3 yaşındaki Betül Sakar'ın yaralandığını tespit etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra en yakında hastaneye sevk edilirken, hayatını kaybeden kadının cansız bedeni ise yapılan savcılık incelemesinden sonra otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Ekipler kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

 

Güvenlik güçleri kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.



Son Güncelleme: 16.03.2021 19:49
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Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırSilvan KazaTrafik Kazası
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