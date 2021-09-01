Türkiye’nin önde gelen kuruyemiş markalarından olan Tadım Gıda, kaliteli ürünleriyle birçok insanın gözdesi olmaya devam ediyor. İnsanların merak ettiği konular arasında ise Tadım Gıda’nın kuruluş süreci de yer alıyor. Peki Tadım Gıda ne zaman kuruldu? Tadım Kuruyemiş’in sahibi kim?
Tadım Gıda Ne Zaman Kuruldu?
Tadım Kuruyemiş Kime Ait?
Tadım Kuruyemiş markasının sahibi aynı zamanda Tadım Gıda’nın sahibi olan Tekinalp ailesidir. Tekinalp ailesinin kuruyemiş geçmişi 1950’li yıllara kadar uzanmaktadır.
Son Güncelleme: 01.09.2021 21:04