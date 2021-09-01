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Tadım Gıda ne zaman kuruldu? Tadım Kuruyemiş'in sahibi kim?

Türkiye’nin önde gelen markalarından olan Tadım Gıda’nın kuruluş süreci insanların merak konusu oldu. Peki Tadım Gıda ne zaman kuruldu? Tadım Kuruyemiş’in sahibi kim? İşte yanıtları…

01 Eylül 2021 Çarşamba 21:04
Tadım Gıda ne zaman kuruldu? Tadım Kuruyemiş'in sahibi kim?
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Türkiye’nin önde gelen kuruyemiş markalarından olan Tadım Gıda, kaliteli ürünleriyle birçok insanın gözdesi olmaya devam ediyor. İnsanların merak ettiği konular arasında ise Tadım Gıda’nın kuruluş süreci de yer alıyor. Peki Tadım Gıda ne zaman kuruldu? Tadım Kuruyemiş’in sahibi kim?

Tadım Gıda Ne Zaman Kuruldu?

Tadım Gıda, Gaziantepli bir iş insanı olan Mehmet Tekinalp tarafından 1971 yılında İstanbul’da kuruldu. Kurulduğu günden bu yana sadece kuruyemiş sektöründe yer alan Tadım Gıda, günümüzde de bu çizgisini korumaya devam ediyor. Merkez olarak belirlediği Hollanda’nın Amsterdam şehrinden tüm Avrupa’ya kuruyemiş satışı yapan kuruluş halen en sevilen kuruyemiş markası olmayı sürdürüyor.

Tadım Kuruyemiş Kime Ait?

Tadım Kuruyemiş markasının sahibi aynı zamanda Tadım Gıda’nın sahibi olan Tekinalp ailesidir. Tekinalp ailesinin kuruyemiş geçmişi 1950’li yıllara kadar uzanmaktadır.


Son Güncelleme: 01.09.2021 21:04
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Anahtar Kelimeler:
Tadım KuruyemişTadım Gıda
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