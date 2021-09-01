Türkiye’nin önde gelen kuruyemiş markalarından olan Tadım Gıda, kaliteli ürünleriyle birçok insanın gözdesi olmaya devam ediyor. İnsanların merak ettiği konular arasında ise Tadım Gıda’nın kuruluş süreci de yer alıyor. Peki Tadım Gıda ne zaman kuruldu? Tadım Kuruyemiş’in sahibi kim?

Tadım Gıda Ne Zaman Kuruldu?

Tadım Kuruyemiş Kime Ait?

Tadım Gıda, Gaziantepli bir iş insanı olan Mehmet Tekinalp tarafından 1971 yılında İstanbul’da kuruldu. Kurulduğu günden bu yana sadece kuruyemiş sektöründe yer alan Tadım Gıda, günümüzde de bu çizgisini korumaya devam ediyor. Merkez olarak belirlediği Hollanda’nın Amsterdam şehrinden tüm Avrupa’ya kuruyemiş satışı yapan kuruluş halen en sevilen kuruyemiş markası olmayı sürdürüyor.

Tadım Kuruyemiş markasının sahibi aynı zamanda Tadım Gıda’nın sahibi olan Tekinalp ailesidir. Tekinalp ailesinin kuruyemiş geçmişi 1950’li yıllara kadar uzanmaktadır.