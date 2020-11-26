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Taciz ve tecavüze uğradı, annesini inandıramadı: "Sen yaparsın, o yapmaz"

Adana'da annesinin dostu tarafından taciz edildiğini, sosyal medyadan tanıştığı bir şahıs tarafından ise tecavüze uğradığını söyleyen 15 yaşındaki H.Ö. annesini inandıramayınca halasına sığındı.

26 Kasım 2020 Perşembe 11:58
Taciz ve tecavüze uğradı, annesini inandıramadı:
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Adana da yaşayan H.Ö. ile A.Ö. çifti yaklaşık 1 yıl önce aralarında yaşanan anlaşmazlıktan dolayı boşanma davası açıp ayrı yaşamaya başladı. Çiftin 3 çocuğundan 2’si anne H.Ö.’nün yanında kalırken diğeriyse çalıştığı için aileden ayrı hayatını sürdürdü. 

ANNESİNİN ARKADAŞI TACİZ ETTİ, KİMSEYE İNANDIRAMADI: "SEN YAPARSIN, O YAPMAZ"

2 çocuğu ile birlikte aynı evde yaşayan anne H.Ö. tanışıp arkadaş olduğu Y.Ö. ile birlikte yaşamaya başladı. İddialara göre  7 ay önce Y.Ö., 15 yaşındaki H.Ö.’yü taciz etti. Yaşanan bu durumu annesine anlatan H:Ö. Annesini inandıramadı annesi Y:Ö. Nün asla böyle bir şey yapmayacağını söyledi.

TECAVÜZE UĞRADI: "BAĞIRIRSAN ADIN ÇIKAR"

Haziran ayında ise küçük kız ailesiyle pikniğe gittiği sırada ağabeyinin arkadaşı 22 yaşındaki G.İ. ile tanışıp sosyal medya üzerinden arkadaş oldular. Bir süre sonra ise G.İ nin küçük kızla sürekli buluşmak isteyip ıslar etmesi üzerine küçük kız evlerinin alt katında buluşmayı kabul etti. G.İ. ise eve geldiğince küçük kızın ağzını kapayıp tecavüz edip, ‘Burası köy yeri. Bağırırsan adın çıkar, seni burada barındırmazlar’ diyerek tehditler savurdu.


Olayın sonraki gün sabahında anne kıza G.İ. ile birlikte olduklarını söyleyip sevgilisi Y.Ö. ile küçük kızı darp ettiler yaşanan baskılara dayanamayan küçük kız babasını arayarak Adana Seyhan’da bulunan halasının yanına sığındı. Küçük kızın hareketlerinde fark ettiği gariplikleri sorgulamasıyla küçük kız başına gelenleri halası ile paylaştı.

DURUMU ÖĞRENEN HALA, POLİSE VE SAVCILIĞA GİTTİ

Taciz ve tecavüzü duyan hala Z.Ö sinir krizi geçirdi. Küçük yeğenini alıp polise ve savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu. Taciz ve tecavüz olayında adı  geçen şüpheliler ile küçük kızı darp eden anne H.Ö. gözaltına alınıp ardından sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Hala ile yeğeni şimdi bir an önce şüphelilerin tutuklanmasını istiyor.

"BURASI KÖY YERİ, SEN REZİL OLURSUN"

Başına gelen olayları anlatan küçük kız annesini arkadaşının kendisini taciz ettiğini ancak annesinin kendisine inanmadığını tanışıp arkadaş olduğu abisinin arkadaşının kendisine tecavüz ettiğini ve ağzını kapatarak bağırırsan herkese rezil olursun burası köy yeri dediğini anlattı. Olaylar karşısında bir şey yapamadığını söyledi.

"SABAH UYANDIĞIMDA BEDENİME DOKUNUYORDU"

Tecavüze uğradıktan sonra annesinin olayları bildiğini ve arkadaşı Y.Ö ye anlattığını ancak arkadaşı Y.Ö. nun olayı kapatın unutun dediğini söyledi. Haziran ayında ise Y.Ö. ile birlikte olursa Y.Ö nün kendisini okutacağını söylediğini anlatarak çok korktuğunu annesine anlatsa dahi kendisine inanmayacağını ve Y.Ö tarafından tekrar tacize uğradığını ancak bu olanları annesine anlatamadığı ifadelerini kullandı.

"ADALETE GÜVENİYORUM"

Psikolojik olarak çok çöktüğünü anlatan H.Ö halasına olayı anlattığını halasının kendisine destek çıktığını ve olayları ört pas etmediğini söyledi. H.Ö tutuklananların 1 gün sonra serbest kalktığını ve adalet istediğini belirtirken hayatını kararttıklarını söyledi.

Hala Z.Ö. durumu öğrendiği anda psikolojisinin çok bozulduğunu söyleyerek annesin yanında kalan tek çocuğu da babanın kurtaracağını bu olaylar karşısında adalet istediklerini söyledi.



Son Güncelleme: 26.11.2020 11:58
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Anahtar Kelimeler:
AdanaTecavüz Olayı
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