Tablet bomba gibi patladı! Şans eseri kurtuldu

Bursa İznik İlçesinde bir teknik serviste meydana gelen olayda Enes Şahin adlı bir tamirci, bir müşterisine ait tabletin tamirini yaparken, tablet birden patlayarak alev aldı. Tabletin patlamasıyla montu alev alan Şahin tableti söndürmeye çalıştı. Yaşanan olay panik yaratırken patlama anında yanında olan müşteri ise şoka girdi.

Yaşanan patlama anları ve panik anları işyerinin kamerası tarafından anbean kaydedilirken çıkan yangın serviste görevli 2 çalışan yardımı söndürülürken olayı anlatan Enes Şahin her zamanki gibi tablet tamiri yaparken tableti bataryasından ayırırken tabletin biranda patladığını söyledi. Enes Şahin kendini geri çektiği halde ellerinin yandığını ve daha kötü olabilecekken ucuz atlattığını söyledi.

Enes Şahin’in 2 yıl öncede böyle bir olay ile karşılaştığını öğrenildi.

