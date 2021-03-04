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Suudi Arabistan, hac ibadeti için Kovid-19 aşısını şartları arasına ekledi

Dünyada yaşanan Covid-19 salgını sebebi ile Suudi Arabistan farklı ülkelerden Hac adaylarını kabul etmemekteydi. Hac ibadeti ile ilgili olarak yeni kararını duyuran Suudi Arabistan, şartlarının arasına aşı olmayı da ekledi. Tüm detaylar haberimizde..

04 Mart 2021 Perşembe 13:23
Suudi Arabistan, hac ibadeti için Kovid-19 aşısını şartları arasına ekledi
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Suudi Arabistan aşı zorunluluğu getirdi!

Covid-19 sebebi ile Müslümanlar’ın her sene yerine getirdikleri Hac ibadeti yapılmamaktaydı. Arabistan bu konu ile ilgili yeni bir kararını açıkladı. Ukaz Gazetesi, Sağlık Bakanı Tevfik Er-Rebia ‘nın yetkili kişilere, Hac ibadetini yerine getirmek isteyen kişiler için Covid-19 aşısını zorunlu tuttuğunu ve Hac için gerekli şartlardan biri olduğunu söyledi. Bakan Rebia, Mekke ve Medine’de sağlık merkezlerinde görev yapacak olan sağlık çalışanlarının erkenden hazırlıklarının yapılmasını istedi. Ayrıca, bakan hacılar için Covid-19 komisyonu kurulmasının da talimatını verdi.



Son Güncelleme: 04.03.2021 13:23
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Anahtar Kelimeler:
Suudi ArabistanHacCovid-19
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