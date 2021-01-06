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Süt parası Ptt'den alınır mı? Süt parası sorgulama telefon numarası

Gündemde geniş yer kaplayan ve kısa sürede büyük ilgi toplayan Süt parası Ptt'den alınır mı? Süt parası sorgulama telefon numarası gelişmeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. 6 Ocak 2021 Çarşamba tarihli haberimizde yeni ayrıntıları okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

06 Ocak 2021 Çarşamba 00:12
Süt parası Ptt'den alınır mı? Süt parası sorgulama telefon numarası
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan desteklerden bir tanesi olan süt parası merak edilmeye devam ediyor. Doğum yapan annelerin merak ettiği konuların başında gelen süt parasının nasıl başvuru yapılacağı merak edildiği kadar, süt parasının nasıl sorgulanması gerektiği merak ediliyor.

Süt parası almak için nasıl başvuru yapılır?

2021 yılında da süt parası yardımı devam etmektedir. Başvuruların nasıl yapılacağı merak edilirken süt parasını almak isteyen kişilerin başvurularını en kolay yapacağı işlem aile.gov.tr adresine girilerek yapılabilir. Bir diğer yöntem olarak da e-devlet üzerinde başvurular yapılabilir.

Emzirme ödeneği başvuruları nasıl yapılmaktadır?

Emzirme ödeneği de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan destektir. Bu destek Aile Bakanlığından farklı olarak sigortalı olarak çalışma şartı aranmaktadır. Buna göre,

  • Doğum yapan annenin çalışıyor olması,
  • Doğum yapan anne çalışmıyor ise, eşinin sigortalı çalışıyor olması,
  • Emzirme ödeneğinden 4-A’lı ve 4-B’li çalışanlar anne ya da babalar yararlanabilmektedir.

Emzirme ödeneği şartları nelerdir?

Belirlenen şartlar arasında 4/A önemlidir. SGK tarafından belirlenenlere göre 1 yıl içerisinde 120 gün prim borçlarını ödeyen kişiler bu olanaktan faydalanabilir. 4/B’de aynı şekildedir. SGK tarafından belirlenen gerekli şartları sağladıkları takdirde anneler de babalar da bu ödenekten faydalanabilir. İşten ayrılmadan 300 gün önce çocuğu dünyaya gelen kişiler de bu olanaktan faydalanabilmektedir. SGK şartları ise,

  • Doğum yapmış olmaları
  • SGK’ya bağlı çalışıyor olması ya da çalışmış olması
  • Doğumdan önceki bir yıl içinde toplam 120 gün sigorta primi olması,
  • Bebeğin doğum tarihinden önceki günlerin toplamında SGK primi 120 gün olmalı gerekmektedir.
  • Babanın çalışıp çalışmamış olması herhangi bir sorun yaratmamaktadır.

Başvuru sahibi babalar için ise şartlar,

  • Erkek çalışanlar için eşin doğum yapmış olması,
  • SGK’ya bağlı çalışıyor olması,
  • Doğumdan önceki 1 yıl içinde toplam 120 gün sigorta priminin yatırılmış olması,
  • SGK primi Bebeğin doğum tarihinden önceki günlerin toplamı 120 gün olması,
  • Eşinin çalışmıyor olması gerekmektedir.

Başvurular sonrasında süt parası almaya kazanan kişilerin ödemeleri PTT aracılığı ile sağlanmaktadır. Yardımı PTT üzerinden almak istemeyenler ise başvuru yaparak sahip oldukları bankalar aracılığı ile yardımlardan faydalanabilirler.

Süt parasının miktarı ise ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk 400 TL ve üç üzeri olan çocuklara ise 600 TL yardım yapılmaktadır. Ayrıca ikiz doğum yapanlar için 700 TL, üçüz çocuk sahibi olan kişiler için ise 1.300 TL yardım yapılmaktadır. Öte yandan dördüz çocuk sahibi olan anneler için her çocuk için 600 TL yardım yapılmaktadır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı süt parası başvuru formu

  1. T.C kimlik kartı
  2. Süt parası almak için dilekçe öneği
  3. Doğum yapılan hastaneden alınan doğum raporu.

Bu belgeler sonrasında hak kazanan kişiler 2021 yılında 202 TL yardım almaktadır. 5 yıl içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. 5 yıl süreyi geçirmeleri sonrasında yardımdan faydalanılamaz.

Süt izni nedir?

Yeni doğum yapan ve çocuğunu emzirmek zorunda olan anneler için emzirme izni verilmektedir. 1 yaşına kadar çocukların emzirilmesi gerektiği için annelere günlük 1.5 saat süt izni verilmektedir.

  • İşçi annelere 1,5 saat izin
  • Memur annelere; ilk 6 ay da 3 saat, sonraki aylarda da 1,5 saat.

2021 güncel süt parası ne kadardır?

Süt parası merak edildiği kadar aynı zamanda da emzirme ücreti de merak edilmektedir. Buna göre emzirme ödemesi 202 TL olarak belirlenirken,

  • İlk çocukta 300 TL,
  • İkinci çocukta 400 TL,
  • Üç ve daha fazla çocukta ise 600 TL olmak üzere doğum yardımı yapılmaktadır.

Süt parası sorgulama nasıl yapılır?

Süt parası sorgulama işlemleri telefon üzerinde 183 ve 144 numaraları üzerinden yapılabildiği gibi aynı zamanda e-devlet üzerinden yapılabilmektedir.

Süt parası sorgulanabilecek telefon numarası nedir?

Telefonla sorgulama yapılmak istendiğinde SGK kurumuna bağlı olan Alo170 hattı kullanılmaktadır.

 

 

 



Son Güncelleme: 06.01.2021 00:12
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Anahtar Kelimeler:
Emzirme ParasıSüt Parası
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