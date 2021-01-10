Süt parası ne kadardır? Emzirme ödeneği nedir, kimler alabiliyorlar?

Süt parası ne kadar? Nasıl alınır?

Süt parası, devletin yeni doğum yapmış emzirme dönemindeki annelere ödediği tek seferlik maddi yardım parasıdır. Diğer ismi emzirme ödeneğidir. Sadece çalışan annelere verilen bu ücreti alan annelerin eşleri çalışmıyor olması gerekmektedir. Sigortasız babaların talep etmesi üzerine alınan bu para, devletin yardımı olarak geçmektedir.

Yeni annelerin doğumları sonrasında yaşadıkları dönemi daha kolay atlatmaları ve bu süreçte daha rahat geçimlerini sürdürebilmelerine yardımcı olmak için ödenen bu ödenek, annelerin yüzünü güldürmektedir. Süt parası ne kadardır, ne zaman başvuru yapılabilir, başvurmak için neler gereklidir gibi sorular herkesçe sorulmaktadır. Bu haberimizde bu sorulara yanıt vereceğiz.

Emzirme ödeneği nedir?

İş Kanunu’nda geçen ve SSK kapsamında çalışan kadınlara veya eşleri çalışmayan SSK’lı babalara veriliyor olarak görünen bu yardım, devlet tarafından verilmektedir. Bu yardımdan yararlanabilecek olan vatandaşlar yalnızca 4A ya da 4B sigorta kollarına mensup olanlardır. Kamu görevlisi olanlar ve memurlar bu ücretten faydalanamamaktadır. İstisna bir durum vardır ki bu da 4D’li çalışanlardır. Bu vatandaşlar SSK’dan faydalandıkları için süt parası alabilmektedirler.

Kimler alabiliyorlar?

Süt parası için başvurmak isteyenlerin karşılamaları gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Başvuru koşullarını taşımayan vatandaşlar bu ücretten faydalanamamaktadır. Bu şartlar;

• SGK’dan faydalanan bireylerin doğum yapmadan önce 1 yıl içerisindeki en az 120 günlük prim ödemelerini gerçekleştirmiş olmaları,

• BağKur’lu vatandaşların ise doğum yapmalarından önceki 1 yılda en az 120 günlük prim ödemelerini yapmış ve genel sağlık sigortaları ile diğer primleri ödemiş olmaları gerekmektedir.

Başka bir şekilde söylemek gerekirse kendilerine ait prim ödemeleri ile ilgili herhangi bir borçları bulunmaması şarttır.

• Yeni doğmuş bebeğin, başvuru yapılan tarihe kadar yaşamış olması,

• Doğum tarihinden sonraki 5 yıl içerisinde mutlaka başvuru yapılmış olması,

• Ödenek alacak olan annenin doğumdan önce ve doğumdan sonra 8’er ay, toplamda 16 ay çalışmamış olması,

• Bebeğin 15.05.2015 tarihinden sonra doğması ve kimliğinin çıkartılmış olması gerekmektedir.

Sigortasız çalışmayan anneye süt parası

Bu ödenekten faydalanmak için çalışma zorunluluğu bulunmuyor. Çalışan durumda olmayan ve sigortasız anne süt parası alabilir. Yani bir annenin süt parası alması için çalışıp çalışmaması önemli değildir. Bu ödenekten faydalanmak için çalışma zorunluluğu bulunmuyor. Çalışan durumda olmayan ve sigortasız anne süt parası alabilir. Yani bir annenin süt parası alması için çalışıp çalışmaması önemli değildir.

Başvuru nereye yapılır?

Önceden başvuru sistemi şu ankinden daha farklıydı. Dilekçe verilmesi gerekiyorken şu an, otomatik olarak başvuru yapılmaktadır. Doğumdan sonra herhangi bir talep olmasa da doğumun yapıldığı hastane tarafından SGK sistemine giriliyor. Süt parası kişinin Ziraat Bankası hesabına otomatik şekilde yatmaktadır. E-Devlet üzerinden başka bir banka hesabına ücretin yatmasını isteyen vatandaşlar varsa, tanımlı bankayı değiştirebiliyor. Ve bu paranın takibi yine e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Ziraat Bankası dışında bir de PTT şubelerinden alınan ücret için kesinlikle TC kimliğiniz ile gitmeniz gerekmektedir.

Eğer ki para otomatik olarak hesabınıza yatmamışsa, annenin doğum belgelerini alarak ikamet ettiği il ya da ilçedeki müdürlüklere başvurması gerekir. Bu durum nadir de olsa yaşanmaktadır.

Başvuru için gerekli belgeler

Şahsen yapılabilen başvurularda alınması gereken belgeler şunlardır;

• Doğum raporu,

• TC kimlik belgesi,

• Süt parası başvuru dilekçesi

Süt parası ne kadardır?

2021 yılı için açıklanan süt parası bir kerelik olma şartıyla 202 TL’dir. Bu parayı almaya hak kazananların, 5 yıl içerisinde alması gerekmektedir.

Para ne zaman yatar?

Ödemeler her ayın 8’i ile 14’ü arasında yapılmaktadır.

Süt parası sorgulama nasıl yapılır?

Paranın yatacağı hesap belirlenmişse, Ziraat Bankası ya da başka bankalar, hesabınıza girerek bu paraya bakabilmektesiniz. E-Devlet üzerinden de sorgulanan bu yardım, şifrenizle birlikte SGK- şahıs ödemesi sorgulama butonuna basılarak bakılabilmektedir.