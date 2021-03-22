İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
Son Dakika
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi...
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...

Süt parası nasıl alınır? 2021 Süt parası yardımı ayın kaçında yatıyor?

Sıcak gelişmeler arasında dikkat çekici bir yere sahip olan Süt parası nasıl alınır? Süt parası yardımı ayın kaçında yatıyor? haberinin yeni ayrıntılarını dikkatle takip ediyoruz. Hemen 22.03.2021 tarihli haberimizi okuyarak, habere dair güncel detayları okuyabilirsiniz.

22 Mart 2021 Pazartesi 00:21
Süt parası nasıl alınır? 2021 Süt parası yardımı ayın kaçında yatıyor?
Takip Et:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan desteklerden bir tanesi olan süt parası merak edilmeye devam ediyor. Doğum yapan annelerin merak ettiği konuların başında gelen süt parasının nasıl başvuru yapılacağı merak edildiği kadar, süt parasının nasıl sorgulanması gerektiği merak ediliyor.

Süt parası almak için nasıl başvuru yapılır?

2021 yılında da süt parası yardımı devam etmektedir. Başvuruların nasıl yapılacağı merak edilirken süt parasını almak isteyen kişilerin başvurularını en kolay yapacağı işlem aile.gov.tr adresine girilerek yapılabilir. Bir diğer yöntem olarak da e-devlet üzerinde başvurular yapılabilir.

Emzirme ödeneği başvuruları nasıl yapılmaktadır?

Emzirme ödeneği de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan destektir. Bu destek Aile Bakanlığından farklı olarak sigortalı olarak çalışma şartı aranmaktadır. Buna göre,

  • Doğum yapan annenin çalışıyor olması,
  • Doğum yapan anne çalışmıyor ise, eşinin sigortalı çalışıyor olması,
  • Emzirme ödeneğinden 4-A’lı ve 4-B’li çalışanlar anne ya da babalar yararlanabilmektedir.

Emzirme ödeneği şartları nelerdir?

Belirlenen şartlar arasında 4/A önemlidir. SGK tarafından belirlenenlere göre 1 yıl içerisinde 120 gün prim borçlarını ödeyen kişiler bu olanaktan faydalanabilir. 4/B’de aynı şekildedir. SGK tarafından belirlenen gerekli şartları sağladıkları takdirde anneler de babalar da bu ödenekten faydalanabilir. İşten ayrılmadan 300 gün önce çocuğu dünyaya gelen kişiler de bu olanaktan faydalanabilmektedir. SGK şartları ise,

  • Doğum yapmış olmaları
  • SGK’ya bağlı çalışıyor olması ya da çalışmış olması
  • Doğumdan önceki bir yıl içinde toplam 120 gün sigorta primi olması,
  • Bebeğin doğum tarihinden önceki günlerin toplamında SGK primi 120 gün olmalı gerekmektedir.
  • Babanın çalışıp çalışmamış olması herhangi bir sorun yaratmamaktadır.

Başvuru sahibi babalar için ise şartlar,

  • Erkek çalışanlar için eşin doğum yapmış olması,
  • SGK’ya bağlı çalışıyor olması,
  • Doğumdan önceki 1 yıl içinde toplam 120 gün sigorta priminin yatırılmış olması,
  • SGK primi Bebeğin doğum tarihinden önceki günlerin toplamı 120 gün olması,
  • Eşinin çalışmıyor olması gerekmektedir.

Başvurular sonrasında süt parası almaya kazanan kişilerin ödemeleri PTT aracılığı ile sağlanmaktadır. Yardımı PTT üzerinden almak istemeyenler ise başvuru yaparak sahip oldukları bankalar aracılığı ile yardımlardan faydalanabilirler.

Süt parasının miktarı ise ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk 400 TL ve üç üzeri olan çocuklara ise 600 TL yardım yapılmaktadır. Ayrıca ikiz doğum yapanlar için 700 TL, üçüz çocuk sahibi olan kişiler için ise 1.300 TL yardım yapılmaktadır. Öte yandan dördüz çocuk sahibi olan anneler için her çocuk için 600 TL yardım yapılmaktadır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı süt parası başvuru formu

  1. T.C kimlik kartı
  2. Süt parası almak için dilekçe öneği
  3. Doğum yapılan hastaneden alınan doğum raporu.

Bu belgeler sonrasında hak kazanan kişiler 2021 yılında 202 TL yardım almaktadır. 5 yıl içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. 5 yıl süreyi geçirmeleri sonrasında yardımdan faydalanılamaz.

Süt izni nedir?

Yeni doğum yapan ve çocuğunu emzirmek zorunda olan anneler için emzirme izni verilmektedir. 1 yaşına kadar çocukların emzirilmesi gerektiği için annelere günlük 1.5 saat süt izni verilmektedir.

  • İşçi annelere 1,5 saat izin
  • Memur annelere; ilk 6 ay da 3 saat, sonraki aylarda da 1,5 saat.

2021 güncel süt parası ne kadardır?

Süt parası merak edildiği kadar aynı zamanda da emzirme ücreti de merak edilmektedir. Buna göre emzirme ödemesi 202 TL olarak belirlenirken,

  • İlk çocukta 300 TL,
  • İkinci çocukta 400 TL,
  • Üç ve daha fazla çocukta ise 600 TL olmak üzere doğum yardımı yapılmaktadır.

Süt parası sorgulama nasıl yapılır?

Süt parası sorgulama işlemleri telefon üzerinde 183 ve 144 numaraları üzerinden yapılabildiği gibi aynı zamanda e-devlet üzerinden yapılabilmektedir.

Süt parası sorgulanabilecek telefon numarası nedir?

Telefonla sorgulama yapılmak istendiğinde SGK kurumuna bağlı olan Alo170 hattı kullanılmaktadır.

 

 

 



Son Güncelleme: 22.03.2021 00:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Emzirme ParasıSüt Parası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 Berat kandili hangi güne denk geliyor?
2021 Berat kandili hangi güne denk geliyor?
MİT personeli, ajanı nasıl olunur? MİT personel alım şartları nelerdir?
MİT personeli, ajanı nasıl olunur? MİT personel alım şartları nelerdir?
Pavyonlar açıldı mı, ne zaman açılacak?
Pavyonlar açıldı mı, ne zaman açılacak?
Ramazan 2021 ilk iftar, ilk teravih, ilk sahur hangi gün?
Ramazan 2021 ilk iftar, ilk teravih, ilk sahur hangi gün?
Ramazan Destek Paketi başvurusu nasıl yapılır? 2021 Ramazan Kolisi nasıl alınır?, İzmir, Ankara, İstanbul Ramazan destek paketi başvuru şartları
Ramazan Destek Paketi başvurusu nasıl yapılır? 2021 Ramazan Kolisi nasıl alınır?, İzmir, Ankara, İstanbul Ramazan destek paketi başvuru şartları
Bim Bluetoothlu Tripodlu Selfie Çubuğu fiyatı ve özellikleri
Bim Bluetoothlu Tripodlu Selfie Çubuğu fiyatı ve özellikleri

Popüler Haberler

Süt parası nasıl alınır? 2021 Süt parası yardımı ayın kaçında yatıyor?
Findeks notu nasıl öğrenilir? Güncel findeks kredi notu sorgulama
EGM üzerinden trafik cezası nasıl sorgulanır? Online trafik cezası nasıl ödenir?
Gürsoy Vakfı bursu ne kadar? 2021 Gürsoy Vakfı bursu için şartlar
2021 SPK SPL Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavları için başvuru şartları
Koltuk altı kararmasını ne geçirir? Koltuk altı kararması çözüm önerileri
Toki evalırken kredi nasıl çekilir? 2021 Toki için kredi veren bankalar hangileridir?
Çukur yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
Volvo XC90 Teknik Özellikleri tanıtıldı!
TOKİ Engelli başvuruları şartları ve engelli vatandaşa satışlardaki kontenjan durumu
2021 AUZEF 2. bahar dönemi sınavları ne zaman?
Şarkılar Bizi Söyler Serdar Ortaç kimdir, nereli? Serdar Ortaç kaç yaşında, evli mi?
Teşkilat TRT1 yeni bölüm izle 21 Mart 2021 Pazar son bölüm, Teşkilat 3. bölüm canlı izle
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Barış'ı Engin Öztürk'ün hayat hikayesi!
Emanet dizisi kaç bölüm sürecek?
Bim indirimli ürünler kataloğu 22 Mart 2021 Pazartesi indirim fırsatları
Kanal 7 canlı yayın akışı 22 Mart 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal D Yüzleşme programı başvuru adresi, başvuru şartları ve whatsapp numarası
Doğum parası ne zaman alınır? 2021 Çalışan anneye doğum parası şartları nelerdir?
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 22 Mart 2021 Pazartesi
Güncel gümüş fiyatları 22 Mart 2021 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.