İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Memura Ocak ayında ne kadar zam yapılacak?
Son Dakika
Memura Ocak ayında ne kadar...
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
7256 sayılı yasa gereği vergi yapılandırma başvuru ve ödeme süresi ertelendi! Resmi Gazete' de yayımlandı
7256 sayılı yasa gereği vergi...

Süt parası en geç ne zaman alınır? Süt parası e-devletten nasıl sorgulanır?

Basın gündeminde sık sık kendisine yer bulan Süt parası en geç ne zaman alınır? Süt parası e-devletten nasıl sorgulanır? haberine ilişkin sıcak gelişmeleri, 1 Ocak 2021 tarihli haberimizi okuyarak hemen öğrenebilirsiniz.

01 Ocak 2021 Cuma 00:12
Süt parası en geç ne zaman alınır? Süt parası e-devletten nasıl sorgulanır?
Takip Et:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan desteklerden bir tanesi olan süt parası merak edilmeye devam ediyor. Doğum yapan annelerin merak ettiği konuların başında gelen süt parasının nasıl başvuru yapılacağı merak edildiği kadar, süt parasının nasıl sorgulanması gerektiği merak ediliyor.

Süt parası almak için nasıl başvuru yapılır?

2021 yılında da süt parası yardımı devam etmektedir. Başvuruların nasıl yapılacağı merak edilirken süt parasını almak isteyen kişilerin başvurularını en kolay yapacağı işlem aile.gov.tr adresine girilerek yapılabilir. Bir diğer yöntem olarak da e-devlet üzerinde başvurular yapılabilir.

Emzirme ödeneği başvuruları nasıl yapılmaktadır?

Emzirme ödeneği de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan destektir. Bu destek Aile Bakanlığından farklı olarak sigortalı olarak çalışma şartı aranmaktadır. Buna göre,

  • Doğum yapan annenin çalışıyor olması,
  • Doğum yapan anne çalışmıyor ise, eşinin sigortalı çalışıyor olması,
  • Emzirme ödeneğinden 4-A’lı ve 4-B’li çalışanlar anne ya da babalar yararlanabilmektedir.

Emzirme ödeneği şartları nelerdir?

Belirlenen şartlar arasında 4/A önemlidir. SGK tarafından belirlenenlere göre 1 yıl içerisinde 120 gün prim borçlarını ödeyen kişiler bu olanaktan faydalanabilir. 4/B’de aynı şekildedir. SGK tarafından belirlenen gerekli şartları sağladıkları takdirde anneler de babalar da bu ödenekten faydalanabilir. İşten ayrılmadan 300 gün önce çocuğu dünyaya gelen kişiler de bu olanaktan faydalanabilmektedir. SGK şartları ise,

  • Doğum yapmış olmaları
  • SGK’ya bağlı çalışıyor olması ya da çalışmış olması
  • Doğumdan önceki bir yıl içinde toplam 120 gün sigorta primi olması,
  • Bebeğin doğum tarihinden önceki günlerin toplamında SGK primi 120 gün olmalı gerekmektedir.
  • Babanın çalışıp çalışmamış olması herhangi bir sorun yaratmamaktadır.

Başvuru sahibi babalar için ise şartlar,

  • Erkek çalışanlar için eşin doğum yapmış olması,
  • SGK’ya bağlı çalışıyor olması,
  • Doğumdan önceki 1 yıl içinde toplam 120 gün sigorta priminin yatırılmış olması,
  • SGK primi Bebeğin doğum tarihinden önceki günlerin toplamı 120 gün olması,
  • Eşinin çalışmıyor olması gerekmektedir.

Başvurular sonrasında süt parası almaya kazanan kişilerin ödemeleri PTT aracılığı ile sağlanmaktadır. Yardımı PTT üzerinden almak istemeyenler ise başvuru yaparak sahip oldukları bankalar aracılığı ile yardımlardan faydalanabilirler.

Süt parasının miktarı ise ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk 400 TL ve üç üzeri olan çocuklara ise 600 TL yardım yapılmaktadır. Ayrıca ikiz doğum yapanlar için 700 TL, üçüz çocuk sahibi olan kişiler için ise 1.300 TL yardım yapılmaktadır. Öte yandan dördüz çocuk sahibi olan anneler için her çocuk için 600 TL yardım yapılmaktadır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı süt parası başvuru formu

  1. T.C kimlik kartı
  2. Süt parası almak için dilekçe öneği
  3. Doğum yapılan hastaneden alınan doğum raporu.

Bu belgeler sonrasında hak kazanan kişiler 2021 yılında 202 TL yardım almaktadır. 5 yıl içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. 5 yıl süreyi geçirmeleri sonrasında yardımdan faydalanılamaz.

Süt izni nedir?

Yeni doğum yapan ve çocuğunu emzirmek zorunda olan anneler için emzirme izni verilmektedir. 1 yaşına kadar çocukların emzirilmesi gerektiği için annelere günlük 1.5 saat süt izni verilmektedir.

  • İşçi annelere 1,5 saat izin
  • Memur annelere; ilk 6 ay da 3 saat, sonraki aylarda da 1,5 saat.

2021 güncel süt parası ne kadardır?

Süt parası merak edildiği kadar aynı zamanda da emzirme ücreti de merak edilmektedir. Buna göre emzirme ödemesi 202 TL olarak belirlenirken,

  • İlk çocukta 300 TL,
  • İkinci çocukta 400 TL,
  • Üç ve daha fazla çocukta ise 600 TL olmak üzere doğum yardımı yapılmaktadır.

Süt parası sorgulama nasıl yapılır?

Süt parası sorgulama işlemleri telefon üzerinde 183 ve 144 numaraları üzerinden yapılabildiği gibi aynı zamanda e-devlet üzerinden yapılabilmektedir.

Süt parası sorgulanabilecek telefon numarası nedir?

Telefonla sorgulama yapılmak istendiğinde SGK kurumuna bağlı olan Alo170 hattı kullanılmaktadır.

 

 

 



Son Güncelleme: 01.01.2021 00:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Emzirme ParasıSüt Parası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denizli'de tekstil fabrikasında feci ölüm
Denizli'de tekstil fabrikasında feci ölüm
Bolu'da 112 Acil Sağlık ekibine hasta yakını tarafından silahlı saldırı
Bolu'da 112 Acil Sağlık ekibine hasta yakını tarafından silahlı saldırı
Mardin'de tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı
Mardin'de tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı
Bebek beşiğinde uyuşturucu!
Bebek beşiğinde uyuşturucu!
Şişli'de alarm! Saldırgan hemşireyi rehin aldı
Şişli'de alarm! Saldırgan hemşireyi rehin aldı
Aylin Sözer'i için öğreti üyesi olduğu üniversitede anma töreni düzenlendi
Aylin Sözer'i için öğreti üyesi olduğu üniversitede anma töreni düzenlendi

Popüler Haberler

Süt parası en geç ne zaman alınır? Süt parası e-devletten nasıl sorgulanır?
Kuzey Yıldızı 2 Ocak Cumartesi yeni bölüm neden yok? Kuzey Yıldızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
2021 Milli Piyango büyük ikramiye talihlisi belli oldu mu, kime çıktı?
Altın ne kadar oldu? 1 Ocak 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 1 Ocak 2021 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 1 Ocak 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 1 Ocak 2021 Cuma aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 1 Ocak 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller 1 Ocak 2021 Cuma - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 1 Ocak 2021 Cuma Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 1 Ocak 2021 Cuma
TV8 Apartmanlar Yarışıyor başvuru formu adresi ve başvuru şartları
E-devlet abonelik iptal etme nasıl yapılır? E-devlet online abonelik sözleşme feshi başvurusu
Damızlık Düve desteği yüzde 40 hibe ile başvurulara açıldı!
Kuruluş Osman dizisi Bala Hatun karakteri kimdir? Özge Törer kimdir, nereli, kaç yaşında?
A101 okul ve kırtasiye malzemeleri indirimli aktüel broşürü
Yeni 2020 Volvo XC90 özellikleri tanıtıldı
Sermaye Piyasası Kurulu SPL Türev araçlar lisansı sınavı konuları nelerdir? 2020 SPL nasıl alınır?
Findeks notu ne demek? Findeks notu ücretsiz nasıl hesaplanır?
Show TV canlı yayın akışı 1 Ocak 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Nöbetçi Noter 2 Ocak 2021 Cumartesi açık noterler listesi - 2 Ocak 2021 Cumartesi günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Toki konut kredisi veriyor mu? Toki sosyal konutları için kredi veren bankalar 2020

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.