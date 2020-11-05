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Süt kazanına girip banyo yaptı

Konya'da bir süt üretim tesisinde bir kişinin süt kazanına girerek süt ile banyo yapması ve bu anları kaydederek sosyal üzerinden paylaşması görüntüleri izleyenler tarafından bir çok tepki aldı. Bakanlık tarafından soruşturma başlatıldı.

05 Kasım 2020 Perşembe 22:33
Süt kazanına girip banyo yaptı
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Konya'da bir süt üretim tesisinde bir kişinin süt kazanına girerek süt ile banyo yapması ve bu anları kaydederek sosyal üzerinden paylaşması görüntüleri izleyenler tarafından bir çok tepki aldı. Bakanlık tarafından soruşturma başlatıldı. 


Bakanlıktan açıklama

Çekilen bu görüntülerin sosyal medya hesabından paylaşılması üzerine yetkililer hemen harekete geçerek soruşturma başlatıldı. Adı geçen işletme denetime alınırken insan sağlığını ve güvenirliliğini tehlikeye attığı tespit edilerek ürünlere el konulurken işletmenin faaliyeti sonlandırıldı Toplamda 20 bin TL’ye yakın işletmeye ceza kesilirken hijyen kurallarına uymayan iki kişiye 1700 TL ceza kesildi. Ayrıca işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.



Son Güncelleme: 05.11.2020 22:33
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Anahtar Kelimeler:
KonyaRezaletSüt Fabrikası
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