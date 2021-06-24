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Süt kaç günde bozulur? Bozuk süt nasıl anlaşılır? Kutusu açılan süt kaç günde tüketilmeli?

Sütün bozulduğunu nasıl anlarım? Süt kaç gün içerisinde bozulur? Ambalajı açılan süt kaç gün içerisinde tüketilmelidir? Sütün ömrünü uzatmak için nasıl muhafaza edilmelidir? Sorularının detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

24 Haziran 2021 Perşembe 13:27
Süt kaç günde bozulur? Bozuk süt nasıl anlaşılır? Kutusu açılan süt kaç günde tüketilmeli?
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İnsan sağlığı üzerinde önemli etkisi olan süt, pek çok kişi tarafından mineral ve protein kaynağı olarak kabul edilmekte ve tüketilmektedir. Özellikle tatlılar veya süt ürünleri hazırlarken sütün süresinin dolmadığından emin olmak önem arz etmektedir. Eski ve bozulmuş süt tüketiciler için ciddi sorunlara neden olabilir. Sütte bulunan şekeri tüketen mikroorganizmalar tarafından bitmesine neden olmaktadır.

Son araştırmalar, raf ömrünü uzatmak için mikropları sütten çıkarma fikrinin geçerli bir fikir olduğunu, ancak sütün havaya maruz kaldığında hızla bozulabileceğini gösteriyor. Ayrıca sütün bozulmaması için saklama yeri çok önemlidir. Sütün bayat olduğundan emin olmak, taze ve kaliteli süt almanızı sağlamada çok önemli bir faktördür. Süt kolayca şu şekilde anlaşılabilir:

  • Sütün kıvamı
  • Sütün kokusu
  • Sütün rengi
  • Sütün tadı

Bozulmuş süt nasıl anlaşılır?

  • Sütün çok koyu veya yoğurt kıvamı olması,
  • Sütte ekşi, yanık, acı veya malt tatları olması.
  • Sütün renk değişikliğinden (sarı, mavi ve kırmızı),
  • Süt kısık bir ateş üzerinde kaynatılırken direkt dibe çökmesi veya bir çeşit topraklaşma yaşanırsa,
  • Bekletilen sütte bir köpük oluşumu yaşanırsa,
  • Marketlerden alınan sütlerin üzerinde bombe varsa sütün hava aldığı anlaşılır. Bu süt tüketen kişiye ciddi zarara uğratabilir.

Süt hangi koşullarda saklanmalıdır?

Sütü marketten satın alınmasının sonrasında evde bir tencere içerisinde kaynatmak sütteki bakterilerin yok olmasını sağlayan bir yöntem değildi. Bundan dolayı sütün kaynatılması sonrasında çok hızlı bir şekilde tüketilmesi gerekir. Sıcakta veya açıkta yer alan hem ağzı açık sütte hem de kaynatılan sütün içerisinde bulunan bakteriler hızla üreyerek sütün bozulmasına neden olurlar. Bundan dolayı ambalajı açılan ya da kaynatılan sütü dolapta tutarak en fazla 2 gün içinde tüketmeniz gerekir. Aksi takdirde bozulur ve ciddi sağlık sorunlarına neden olmaktadır .

 


Son Güncelleme: 24.06.2021 13:27
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Anahtar Kelimeler:
SütMikropBozulmuş SütSütün Süresi
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