Susuz tarım nasıl yapılır? Susuz tarımda neler yetiştirilir?

Türkiye’de susuz tarım git gide yaygınlaşırken bununla beraber kurak arazilerden gelir sağlamak mümkün hale geliyor. Kurak arazilerden gelir elde etmek isteyen vatandaşalar için susuz tarlaya neler ekilir, susuz tarım nasıl yapılır gibi konularda ayrıntılı bilgilere yazımızda yer verdik. çiftçilerimize yol haritası olarak birçok bilgi verdik.

Susuz tarım nasıl yapılır?

Daha az su kullanımıyla ‘susuz tarım’ olarak ifade edilen ürünlerin yetiştirilmesi amacı ile başta lavanta, kekik ve ada çayı olmak üzere pek çok bitki yetiştirilmekte.

Temelde susuz tarım, ürünlerin sulama yapılmadan mevsimlik yağışlara bırakılması ve kuraklık yaşanan coğrafi bölgelerde çeşitli susuz tarım yöntemler uygulayarak bir tarım yöntem olarak karşımıza çıkmakta. Susuz tarımda bitkiler su ihtiyacını topraktan karşılamakta. Zeytin yetiştiricileri senelerdir kuru yetiştirme / susuz tarım yöntemini kullanmakta.

Susuz tarlaya neler ekilir?

Tarım faaliyetlerinin bilindiği kuru tarım, sulu tarım, susuz tarım olmak üzere pek çok çeşidi bulunmakta. Susuz tarım gibi son dönemlerde maddi getirisi yüksek olan tarım ürünlerini yetiştiriciliğini yapıp oldukça iyi bir gelir kazandırmakta. Ülkemizde tarımsal faaliyet alanında topraksız tarım, susuz tarım ve kazançlı tarım gibi daha moden üretim yöntemlerine son dönemlerde geçiş yapılarak kurak arazilerden gelir elde edilmektedir. Susuz tarım ürünleride bu hususta çokça araştırılan konuların başında gelmekte.

Susuz tarım ürünleri

Susuz tarım gibi son dönemlerde maddi getirileri yüksek olan tarım ürünlerini yetiştiriciliği yapıp oldukça iyi bir gelir kazandırmakta. Susuz yetiştirilen sulamaya ihtiyaç duyulmayan tarım ürünleri şöyle:

-Bonzai bitkiler

-Sarımsak

-Badem

-Kekik

-Ada çayı

-Goji berry (kurt üzümü)

-Goumi

-Gurme mantarlar,

-Süs bitkileri,

-Altın Çilek.

-Mor patates,

-Japon akçaağacı,

-Odunsu bitkiler,

-Makademya fındığı,

-Kinoa,

-Lavanta

Bu tarımsal faaliyetlerin yanı sıra sulamaya ihtiyaç duyulmayan tarımada imkân veren ekobox ürünleri geliştirilmiştir.

Sulamasız Tarım

Dünyanın genelinde yaşanan kuraklık ve susuzluk problemleri sebebi ile susuz tarımın mümkün olup olmayacağı araştırılmakta. Bu konuda meyve ve sebzecilikte susuz tarıma imkân veren “ekobox” çözüm olmakta.

Ekobox sistemiyle ağaç ve sebze fidelerinin sadece 16litre su kullanıp yetişmesini ve kökünün topraktaki su kaynağına ulaşmasını sağlayan sistemdir. Çöl alanlarda, taşlık ve kurak bölgelerde bile tarım yapılmasına olanak sağlayan ve meyve ve sebzecilik yapılmasına imkân veren ekobox ile sulama olmadan tarım ürünlerinden de gelir sağlamak mümkün oluyor.

Su kaynaklarının çok az ya da hiç olmayan bölgelerde tarım yapmak, fidan yetiştirmek ağaçlandırma yapmak için özel olarak tasarlanan ekobox tarım kutusu ürünü ile ilk uygulama yapılırken, kutuya konulan az miktardaki suyla bitkilerin yaşaması sağlanabilir. Sonraki süreçlerde de yağmur, yoğunlaşma, çiğ yağması gibi kısıtlı kaynaklardan elde edilen suyla yaşamın devam edebilir.

Bitkilerin su ihtiyaçlarını toprak altındaki mikro gözeneklerdeki suyu kullanarak karşılamayı öğreten bitki destek ünitesi olan ekobox her türlü arazide üretim imkânı sağlamakta. Ekobox susuz tarım destek ünitesiyle taslık, kumluk, kurak, yarı kurak, çölleşmiş, sulama imkânının kısıtlı yada hiç olmadığı alanlarda tarım faaliyetler gerçekleştirilmekte.

Ekobox ile yapılacak susuz tarımda Ceviz, Badem, Fıstık, Zeytin, Hünnap, Üzüm, Kayısı, Nar, Çam Çeşitleri, İncir, Hurma, Trabzon Hurması, Hanup (keçi boynuzu) ve Kestane gibi pek çok türde agaçla tarım yapan yada yapacak olan çiftçilerin Kuyu, Elektrik ve basınçlı sulama sistemleri gibi yatırımlara ihtiyaç duyulmadan üretim maliyetlerini düşer.

Ekobox doğada kendiliğinden yetişen ormanların oluşum şeklini taklit ederek bu sistem sayesinde susuz tarım yapmak isteyen kişilerin Ekobox susuz tarım kutusu 200TL üzerinden satışa sunulmakta.

-Bir tane 170TL +KDV

-10 tane 150TL+KDV

-Bin tane 140TL+DV

-2 bin 500 tane 130TL+KDV

-5 bin tane120TL+KDV satış fiyatlarıyla sipariş verilebiliyor.

Ekobox susuz tarım kutusuyla her yerde su olmadan da meyvecilik ve sebzecilik yapılabilirsiniz.

Ekobox çalışma sistemini özetleyecek olursak; Bir yada iki bitkinini dikilmesi için ekobox kutusunun ortasında boru şeklinde yuva bulunmakta. Kapiler kanalları tahrip edilmemiş topraga dikilmelidir. Böylece kökler Ekobox altında kısa süre içerisinde gelişmeye başlayacak. Ekobox tarım kutusuna 16litre su doldurulur, yaklaşık beş lt su ( can suyu) boru seklindeki yuvadan topraga verilir. Kapağın altına yerleştirilmiş bir yalıtım plakası bulunmakta. (ekolojik termal kapak) Gece ekobox içerisinde olan su havadan daha yavaş soğur. Isı farkından ötürü yoğunlaşma gerçekleşir ve kapakta su damlacıkları oluşmaya başlar. Ekobox özel tasarımıyla yogunlaşan suyu depolar. Kapağın özel tasarımı su hasadı yapılmasını saglar. Tarım kutusu ısı farkından dolayı fidan yuvasında klimatik etki oluşturur. Aynı zamanda fidanı güçlü ve kuru rüzgarlardan da korunur. Ekoboxın temas ettiği yüzeyler daha serin olur bu şekilde toprak sıcaklıgı dengelenir ve nem korunur. Fitil sistemide toprak yeterli doygunluğa ulaştıgında su akışını azaltır yada tamamen keser, toprak tamamen kurudugunda ise fitilden su akışı artar.