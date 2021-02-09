İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den cevap:
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den...
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!

Susurluk Belediyesi eski Başkanının oğlu kazada hayatını kaybetti

Balıkesir'de meydana gelen feci trafik kazasında Susurluk Belediyesi eski Başkanı İsmail Güneş'in oğlu Doğan Güneş hayatını kaybetti.

09 Şubat 2021 Salı 22:57
Susurluk Belediyesi eski Başkanının oğlu kazada hayatını kaybetti
Takip Et:

1 kişinin hayatını kaybettiği feci trafik kazası bugün İzmir - İstanbul otoyolu Balıkesir mevkiinde meydana geldi.

GENÇ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

35 yaşındaki Doğan Güneş'in sürücüsü olduğu araç yolda seyir halindeyken, önünde çekiciyle ilerleyen bir tır dorsesine arkasından çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araç içinde bulunan genç sürücü hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza yerine gelen kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Güneş'in cansız bedeni yapılan incelemeden sonra 112 sağlık personeli tarafından morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, Hasan Güneş'in Susurluk eski Belediye Başkanı ve AK Parti eski İlçe Başkanı İsmail Güneş'in oğlu olduğu açıklandı.

 

 

 

 



Son Güncelleme: 09.02.2021 22:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BalıkesirTrafik KazasıSusurluk Belediye Başkanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli Piyango 9 Şubat 2021 çekiliş sonuçları açıklandı! 9 Şubat Milli Piyango çekiliş sonuçları kazanan numaralar hangileri?
Milli Piyango 9 Şubat 2021 çekiliş sonuçları açıklandı! 9 Şubat Milli Piyango çekiliş sonuçları kazanan numaralar hangileri?
Osmaniye'de kumar oynayan 8 kişiye 25 bin lira idari para cezası kesildi
Osmaniye'de kumar oynayan 8 kişiye 25 bin lira idari para cezası kesildi
Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Antalya Serik'te meydana gelen kaza 6 can aldı!
Antalya Serik'te meydana gelen kaza 6 can aldı!
Mersin'de 1 çöp kamyonu ile 2 otomobilin çarpıştığı karıştığı kazada 3 kişi yaralandı!
Mersin'de 1 çöp kamyonu ile 2 otomobilin çarpıştığı karıştığı kazada 3 kişi yaralandı!
Çanakkale'de Jandarmadan uyuşturucu operasyonu 3 yabancı uyruklu tutuklandı!
Çanakkale'de Jandarmadan uyuşturucu operasyonu 3 yabancı uyruklu tutuklandı!

Popüler Haberler

Survivor 2021 5. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu? Survivor SMS sıralaması nasıl oluştu?
Süt parası başvurusu nasıl yapılır? 2021 Süt parası nereden alınır?
10 Şubat 2021 Çarşamba evde bakım parası yatan iller güncel listesi
Altın ne kadar oldu? 10 Şubat 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 10 Şubat 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 10 Şubat 2021 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim 10 Şubat 2021 Çarşamba indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 10 Şubat 2021 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 10 Şubat 2021 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 10 Şubat 2021 Çarşamba
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 10 Şubat 2021 Çarşamba
Muayene ilaç katılım payı nedir, muayene ilaç katılım payı sorgulama işlemi nasıl yapılır?
AK Parti 2020 torba yasa'da neler var? 2020 torba yasa maddeleri neler? Torba yasa ne zaman çıkacak?
Blu Tv pavyon dizisi nasıl izlenir? Dizi ne zaman başlayacak? Hangi günler yayınlanacak?
Kuruluş Osman Bamsı neden yok? Bamsı Alp Nurettin Sönmez diziden ayrıldı mı?
Bayi Toplantısı filmi ne zaman vizyona girecek? Bayi Toplantısı filminin fragmanı yayınlandı
Engelli vatandaşların TOKİ kontenjan hakları ne kadardır?
TV8 canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT Spor canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar
Aya giden ilk hangi ülke hangisi? Aya yolculuğu kim, neden yaptı?
Toki faizsiz konut kredisi nasıl alınır? Şubat 2021 Toki ev alma banka kredisi şartları
2021 Volvo XC90 teknik bilgileri ve özellikleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.