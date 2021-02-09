Susurluk Belediyesi eski Başkanının oğlu kazada hayatını kaybetti

1 kişinin hayatını kaybettiği feci trafik kazası bugün İzmir - İstanbul otoyolu Balıkesir mevkiinde meydana geldi.

GENÇ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

35 yaşındaki Doğan Güneş'in sürücüsü olduğu araç yolda seyir halindeyken, önünde çekiciyle ilerleyen bir tır dorsesine arkasından çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araç içinde bulunan genç sürücü hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza yerine gelen kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Güneş'in cansız bedeni yapılan incelemeden sonra 112 sağlık personeli tarafından morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, Hasan Güneş'in Susurluk eski Belediye Başkanı ve AK Parti eski İlçe Başkanı İsmail Güneş'in oğlu olduğu açıklandı.