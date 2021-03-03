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Survivor yarışmacısı Çağrı Atakan kimdir? Çağrı Atakan nereli ve kaç yaşında?

Survivor 2021 yarışmacısı Çağrı Atakan kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Çağrı Atakan nereli? Survivor 2021 yarışmacısı Çağrı Atakan kaç yaşında? Survivor 2021 yarışmacısı Çağrı Atakan'ın asıl mesleği ne? Survivor 2021 yarışmasında ünlüler takımında yarışacak olan Çağrı Atakan herkes tarafından merakla araştırılıyor.

03 Mart 2021 Çarşamba 15:21
Survivor yarışmacısı Çağrı Atakan kimdir? Çağrı Atakan nereli ve kaç yaşında?
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Ekranları kasıp kavuran heyecan dolu bir yarışma olan Survivor yarışması her gün gündem konusu olmaya devam ediyor. Herkes Survivor yarışmacısı Çağrı’nın kim olduğunu merakla araştırıyor. Survivor yarışmasına yedek olarak katılan yarışmacılar herkesin merak konusu oldu. Survivor izleyicileri Çağrı Atakan’ın kim olduğunu, kaç yaşında olduğunu merakla araştırıyorlar. Survivor 2021 yarışmasında Ünlüler takımına yeni katılan Çağrı Atakan isimli yarışmacı izleyenler tarafından merakla araştırılmaya başlandı.

Çağrı Atakan kimdir?

Çağrı Atakan 1981 yılında Ankara ilinde doğmuştur. Lisans Eğitimini Bilkent Üniversitesinde tamamlayan Atakan, Şahin Tepesi adlı dizide rol almıştır. Bu dizinin yanı sıra Çukur adlı dizide de Remzi adlı karaktere hayat vererek ekranlarda yer aldı. Eğitim hayatına İstanbul’da başladı. 2007 yılında ilk kez “Arka Sıradakiler” dizisinde rol aldı. Daha sonra oyunculuğa mola verdi. Tiyatro ile uğraştı.

2017 yılında Çukur adlı dizide Remzi karakterini canlandırmasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Atakan, 2018 yılında Şahin Tepesi adlı dizide Yılmaz karakterini canlandırdı. Çağrı Atakan şimdilerde İstanbul’da hayatını devam ettirmektedir. Dizi, tiyatro ve sinema sektörlerinde de çalışmalarına devam etmektedir.

Çağrı Atakan’ın yer aldığı diziler ise;

2018 – Şahin Tepesi (Yılmaz)

2017 – Çukur (Remzi)

2007 – Arka Sıradakiler

 

 

 



Son Güncelleme: 03.03.2021 15:21
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