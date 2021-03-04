Survivor Çağrı kim? Ünlüler takımında yer alan Çağrı Atakan hayatı

1981 Ankara doğumlu Atakan, Bilkent Üniversitesi’nde lisans eğitimi tamamladıktan sonra oyunculuk hayatına ‘Şahin Tepesi’ dizisi ile başlayan Atakan, daha sonra Çukur dizisinde yer aldı.

İstanbul’da eğitim hayatına devam ederken Arka Sokaklar dizisinde kısa bir rolü olan Atakan, televizyon ekranlarına ara vererek tiyatro ile ilgilendi. Babasını küçük yaşta kaybeden Atakan, annesine olan sevgisini her zaman dile getiriyor. Yarışma esnasında agresif hareketleri ile gündeme gelen Atakan, takım arkadaşları ile zor anlaştığı görülüyor.





Çağrı Atakan’ın yer aldığı diziler

İstanbul’da yaşamını sürdüren genç, şimdi ise2021 Ünlüler takımında yer alıyor.

2018 – Şahin Tepesi (Yılmaz)

2017 – Çukur (Remzi)

2007 – Arka Sıradakiler