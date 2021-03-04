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Survivor Çağrı kim? Ünlüler takımında yer alan Çağrı Atakan hayatı

Survivor 2021 Ünlüler takımında yarışan Çağrı Atakan, oyunculuk dışında kick box ile uğraşıyor. Survivor izleyicilerin merak ettiği Çağrı Atakan kim? İşte Çağrı Atakan hakkında bilgiler

04 Mart 2021 Perşembe 15:07
Survivor Çağrı kim? Ünlüler takımında yer alan Çağrı Atakan hayatı
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1981 Ankara doğumlu Atakan, Bilkent Üniversitesi’nde lisans eğitimi tamamladıktan sonra oyunculuk hayatına ‘Şahin Tepesi’ dizisi ile başlayan Atakan, daha sonra Çukur dizisinde yer aldı.

İstanbul’da eğitim hayatına devam ederken Arka Sokaklar dizisinde kısa bir rolü olan Atakan, televizyon ekranlarına ara vererek tiyatro ile ilgilendi. Babasını küçük yaşta kaybeden Atakan, annesine olan sevgisini her zaman dile getiriyor. Yarışma esnasında agresif hareketleri ile gündeme gelen Atakan, takım arkadaşları ile zor anlaştığı görülüyor.

İstanbul’da yaşamını sürdüren genç, şimdi ise Survivor 2021 Ünlüler takımında yer alıyor.

Çağrı Atakan’ın yer aldığı diziler

2018 – Şahin Tepesi (Yılmaz)

2017 – Çukur (Remzi)

2007 – Arka Sıradakiler



Son Güncelleme: 04.03.2021 15:07
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çağrı AtakanSurvivorünlüler
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