Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kamyonla çarpıştı!

Bugün öğle saatlerinde İstanbul'un Sarıyer ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre saat 14.30 sıralarında Umutcan Ömeroğlu idaresindeki bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun diğer tarafında geçti ve karşı yönden gelen kamyon ile kafa kafaya çarpıştı.

Büyükdere Bahçeköy yolunda meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ve yanında bulunan Ahmet Karakurt yaralandı. İhbar üzerine kazanın meydana geldiği yere sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansa alarak hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Karakurt'un tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı bildirilirken, otomobil sürücüsü Umutcan Ömeroğlu'nun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kamyonun sürücüsü Ahmet Emir ise polis ekipleri tarafından ifadesini almak için emniyet müdürlüğüne götürülürken kazadan dolayı yol, tek şerit üzerinden kontrollü olarak sağlandı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobil ve kamyonun çekiciler tarafından kaza yerinden kaldırılmasının ardından polis ekipleri yolu trafiğe açtı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.