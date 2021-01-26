Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kamyonla çarpıştı!

Bugün öğle saatlerinde İstanbul'un Sarıyer ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre saat 14.30 sıralarında Umutcan Ömeroğlu idaresindeki bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun diğer tarafında geçti ve karşı yönden gelen kamyon ile kafa kafaya çarpıştı.
Kamyonun sürücüsü Ahmet Emir ise polis ekipleri tarafından ifadesini almak için emniyet müdürlüğüne götürülürken kazadan dolayı yol, tek şerit üzerinden kontrollü olarak sağlandı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobil ve kamyonun çekiciler tarafından kaza yerinden kaldırılmasının ardından polis ekipleri yolu trafiğe açtı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Güncelleme: 26.01.2021 20:43