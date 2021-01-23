Sürücülerin sorumsuzluğu yüzünden ambulans yaralıya yetişemedi

İstanbul Şişli'de bulunan bir sokağı otopark gibi kullanan sürücüler sağlık ekiplerinin yaralıya ulaşmasını engelledi. Yaralı kızın yürüyerek ambulansa gelmesi büyük tepki topladı.

Yaralanma ihbar alan sağlık ekipleri hemen harekete geçerek belirtilen adrese doğru yola çıktılar. Fakat sokağın ortasına otomobillerini park eden sürücüler yüzünden ambulans adrese ulaşamadı. Yaralı genç kızın yanına gidemeyen sağlık ekipleri çaresiz kalırken olay yerine yaya gitmek zorunda kaldılar.

Bileğinde kesik bulunan yaralı genç kıza ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri yaralıyı da alarak ambulansa kadar yürüdüler. Vatandaşların tepkileri üzerine sokaktaki araçlarını alan sürücüler, ambulansın oradan ayrılması ile birlikte araçlarını tekrar aynı yere park ettiler. Uzunca bir süredir sokağın otopark gibi kullanıldığını söyleyen sokak esnafı, buna bir çözüm getirilmesini istediklerini ifade ettiler.