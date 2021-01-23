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Sürücülerin sorumsuzluğu yüzünden ambulans yaralıya yetişemedi

Yaralanma ihbarı alan sağlık ekipleri belirtilen adrese ulaşmak için harekete geçerken sokakta sürücülerin sorumsuzca yaptıkları park yüzünden yaralıya yetişemediler. Yaralı genç kız ambulansa kadar yürümek zorunda kaldı.

23 Ocak 2021 Cumartesi 12:27
Sürücülerin sorumsuzluğu yüzünden ambulans yaralıya yetişemedi
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İstanbul Şişli'de bulunan bir sokağı otopark gibi kullanan sürücüler sağlık ekiplerinin yaralıya ulaşmasını engelledi. Yaralı kızın yürüyerek ambulansa gelmesi büyük tepki topladı.

Yaralanma ihbar alan sağlık ekipleri hemen harekete geçerek belirtilen adrese doğru yola çıktılar. Fakat sokağın ortasına otomobillerini  park eden sürücüler yüzünden ambulans adrese ulaşamadı. Yaralı genç kızın yanına gidemeyen sağlık ekipleri çaresiz kalırken  olay yerine yaya gitmek zorunda kaldılar.

Bileğinde kesik bulunan yaralı genç kıza ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri yaralıyı da alarak ambulansa kadar yürüdüler. Vatandaşların tepkileri üzerine sokaktaki araçlarını alan sürücüler, ambulansın oradan ayrılması ile birlikte araçlarını tekrar aynı yere park ettiler. Uzunca bir süredir sokağın otopark gibi kullanıldığını söyleyen sokak esnafı, buna bir çözüm getirilmesini istediklerini ifade ettiler.



Son Güncelleme: 23.01.2021 12:27
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Anahtar Kelimeler:
IatanbulşişliSokakAmbulansYaralı
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