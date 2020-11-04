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Sürücülerin kış ayları öncesinde alması gereken 10 hayati önlem

Kaygan ve buzlu yol şartlarında sürücülerin kış ayları öncesinde alması gereken 10 hayati önlemi içeriğimizde derledik. İşte sürücülerin kış aylarında araçlarında dikkat etmesi gereken faktörler.

04 Kasım 2020 Çarşamba 19:02
Sürücülerin kış ayları öncesinde alması gereken 10 hayati önlem
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Kaygan ve buzlu yol şartlarında kazalar, tuz ya da toz gibi faktörler sebebiyle oluşan korozyon araçları servisleri aşındırmaları için sebep olurlar. Zorlu kış şartları bütün otomobil modelleri için risk teşkil etmektedir.

Kış lastiğinizi hazırlamayı unutmayın!

Kış aylarına hazır olurken ilk şart kış lastiğinizin bulunmasıdır. Kış lastikleri derin dişleri sayesinde yağışlı havalarda ve buzlu yol koşullarında iyi bir yol tutuşu sağlar. Böylelikle kazaların önüne geçilirken aracın bağlantılı diğer aksamları da korunur.

Sileceklerinizi değiştirin!

Silecekler kış aylarında en fazla kullanılan parçalar arasında bulunuyor. Yaz aylarında pek sık kullanmadığınız silecekleriniz aşırı ısıya maruz kalınca verimliliğini yitirebilmektedir. Bu nedenle sileceklerin kontrolü ve gerekirse değişimi arz eder.

Antifriz kontrolü yapın

Radyatörde bulunan suyun donmasını engelleyen antifriz sıvısını mutlaka kontrol edin.

Far ayarını kontrol edin

Farlar, kış aylarının en önemli mobil aksesuarlarındandır. Erken kararma, yağış ve sis farları özellikle de kış şartlarında son derece önemli. Kış aylarında uzun, kısa ve sis farlarının düzgün çalışıp çalışmadığını mutlaka kontrol ettirmelisiniz.

Akünüzü kontrol ettirin


Sıfırın altındaki hava sıcaklıkları aracın aküsü voltaj ve güç kaybına uğrar. Bu aracın marj basmada sorun yaşanması anlamına gelebiliyor. Hatta ömrünün sonuna gelmiş eski aküler aracı çalıştırmayabilmektedir.

Direksiyon sistemi önemli

Aşırı ısı sebebiyle oluşan çukurlar ve yol yüzeyindeki tuz ve kum aşındırıcı maddeler otomobilin direksiyon ve süspansiyon sisteminin aşınmasını hızlandırabilmektedir.

Cam suyu

Silecek suyunuzu kış aylarında yola çıkmadan kontrol etmeniz gerekiyor. Kuru havaların, yağışlı havalarda da en sık kullandığınız noktalardan bir tanesi cam suyudur.

Fren sistemine dikkat edin

Fren sistemi kış aylarında daha yoğun bir şekilde aşınmaya maruz kalabiliyor. Bu sebeple fren ve freni oluşturan parçaları büyük bir titizlikle ele almanız ve en küçük aksaklıklarda değiştirip yenilemeniz gerekmektedir.

Motor yağı kalitesine dikkat edin

Hava sıcaklıkları düşmeden önce kontrol edilmesi gereken en önemli nokta motor yağı olmaktadır. Motor yağı aracın kalbi olan motorun ve bütün aksamlarının çalışmasını kritik bir önem taşıyor. Düşük sıcaklıklarda motor yağının akışkanlığının sürdürülmesi, yüksek sıcaklıklardaysa yağın aşırı seyreltilmesinin önüne geçebilmek için motor yağının kaliteli ve güvenilir markadan seçilmesi motor ömrü için faydalı olacak.

Yorgun filtreleri değiştirin

Uzunca bir süre kullanılan ve yaz aylarında uzun yollara maruz kalan filtreler, kış aylarında otomobillerin geç ısınmasına neden olabilmektedir. Yakıt donmalarına karşı yakıt filtresinin kontrol edilip aracın klimasının sağlıklı çalışabilmesi için polen filtresinin temiz olması gerekmektedir.

 



Son Güncelleme: 04.11.2020 19:02
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Kış Aylarında 10 Hayati önlemKaygan Ve Buzlu Yollarda Alınacak önlemler
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