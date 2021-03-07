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Sürücülere hafta sonu ceza yağdı! Ara sokağa giren 12 araç bağlandı, 53 sürücüye ceza yazıldı

Düzce’de gerçekleştirilen polis kontrolünde araçlarında eksikler olanlar ara sokaklara girerek kaçmaya çalıştı. Ancak polis ekipleri o ara yolda da uygulama yapınca toplam 12 araç bağlanırken 53 sürücüye ceza yazıldı.

07 Mart 2021 Pazar 11:18
Sürücülere hafta sonu ceza yağdı! Ara sokağa giren 12 araç bağlandı, 53 sürücüye ceza yazıldı
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Düzce’de hafta sonu karayolu üzerinde polis ekipleri tarafından rutin denetimler yapıldı. Güzergâh üzerinde bulunan polisleri gören sürücülerden evrak eksikleri olanlar polis kontrolünden kaçmak için ara sokakları kullanmayı başladı. Ara yoldan kaçan sürücüler ekiplerin ara sokaklarda yaptıkları kontrollere yakalandılar.

Yakalanan sürücülerin yapılan kontrollerinde 5 sürücünün ehliyetsiz olduğu ve 6 sürücünün ise araçlarının eksik muayeneleri bulunduğu için kaçtıkları anlaşıldı.

Öte yönden yapılan kontrollerde 53 sürücünün emniyet kemeri takmadığı için, camdan film olmasından dolayı, muayene eksikliği, ehliyetsiz olmaktan kaynaklı çeşitli sebeplerden dolayı cezai işlem uygulandı.

Kontrollerde toplam 11 araç ise bağlandı.



Son Güncelleme: 07.03.2021 11:18
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Anahtar Kelimeler:
DüzceTrafik Kontrolü
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