Sürücülere hafta sonu ceza yağdı! Ara sokağa giren 12 araç bağlandı, 53 sürücüye ceza yazıldı

Düzce’de hafta sonu karayolu üzerinde polis ekipleri tarafından rutin denetimler yapıldı. Güzergâh üzerinde bulunan polisleri gören sürücülerden evrak eksikleri olanlar polis kontrolünden kaçmak için ara sokakları kullanmayı başladı. Ara yoldan kaçan sürücüler ekiplerin ara sokaklarda yaptıkları kontrollere yakalandılar.

Yakalanan sürücülerin yapılan kontrollerinde 5 sürücünün ehliyetsiz olduğu ve 6 sürücünün ise araçlarının eksik muayeneleri bulunduğu için kaçtıkları anlaşıldı.

Öte yönden yapılan kontrollerde 53 sürücünün emniyet kemeri takmadığı için, camdan film olmasından dolayı, muayene eksikliği, ehliyetsiz olmaktan kaynaklı çeşitli sebeplerden dolayı cezai işlem uygulandı.

Kontrollerde toplam 11 araç ise bağlandı.

