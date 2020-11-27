Sürücü kursları ehliyet sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? Ehliyet sınavları iptal oldu mu?

Sürücü kursları kapandı mı?

Ehliyet almak içinna kaydolan binlerce sürücü adayı, korona virüs önlemleri nedeniyle uzaktan eğitim sürecine dahil oldu. Yeterli altyapıya sahip kurslarda teorik dersler uzaktan eğitimle verilirken, uygulamalı eğitimlerin nasıl yapılacağı merak edilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, hizmet içi eğitim merkezleri, sosyal etkinlik merkezleri ve sürücü kursları ile ilgili kararını verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yazılı açıklamasına göre özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki bireysel eğitimlerin dışında bütün özel öğretim faaliyetlerine ara verilecek. Bu merkezlerdeki eğitimler yüz yüze verilecek ancak grup eğitimleri 4 Ocak’a kadar yapılamayacak.