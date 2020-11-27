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Sürücü kursları ehliyet sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? Ehliyet sınavları iptal oldu mu?

Ehliyet almak isteyen vatandaşlar 'Sürücü kursları ehliyet sınavları ne zaman, nasıl yapılacak ve ehliyet sınavları iptal oldu mu?' tartışmalarına başladılar. Milli Eğitim Bakanlığı, korona virüs tedbirleri kapsamında sürücü kursları için alınan kararı açıkladı.

27 Kasım 2020 Cuma 18:57
Sürücü kursları ehliyet sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? Ehliyet sınavları iptal oldu mu?
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Ehliyet almak için sürücü kurslarına kaydolan binlerce sürücü adayı, korona virüs önlemleri nedeniyle uzaktan eğitim sürecine dahil oldu. Yeterli altyapıya sahip kurslarda teorik dersler uzaktan eğitimle verilirken, uygulamalı eğitimlerin nasıl yapılacağı merak edilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, hizmet içi eğitim merkezleri, sosyal etkinlik merkezleri ve sürücü kursları ile ilgili kararını verdi.

Sürücü kursları kapandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yazılı açıklamasına göre özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki bireysel eğitimlerin dışında bütün özel öğretim faaliyetlerine ara verilecek. Bu merkezlerdeki eğitimler yüz yüze verilecek ancak grup eğitimleri 4 Ocak’a kadar yapılamayacak.



Son Güncelleme: 27.11.2020 18:57
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Anahtar Kelimeler:
Sürücü KurslarıEhliyet Sınavları
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