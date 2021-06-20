Suruç'ta çıkan sulama kavgası kanlı bitti: 4 kişi öldü, 4 kişi yaralı

Olay, dün gece saatlerinde Suruç Akören Mahallesi’nde yaşandı. İddialara göre, aynı mahallede oturan akrabalar arazi sulamasından dolayı tartışmaya başladı. Sulama suyunun paylaşımından dolayı çıkan tartışmaya 2 ailenin yakınları da dahil olunca tartışma kavgaya döndü. Taraflar birbirlerine tabanca, tüfek, bıçak, sopa ve taşlar ile saldırınca etraftakiler jandarmayla sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden jandarmanın yaptığı müdahale ile kavga sonlanırken 2 aileden yaralanan sekiz kişi, hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavileri başlayan yaralı isimlerden 62 yaşındaki Kavas Gök, oğulları 32 yaşındaki Hikmet Gök’le 34 yaşındaki Mustafa Gök ve Reşat Gülek tüm çabalara rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren dört kişinin naaşları, polis tarafından alınan yoğun önlemle Adli Tıp Kurumu’nun morgunda tamamlanan otopsileri sonrasında yakınlarına teslim edildi.