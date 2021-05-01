Suriye'den Türkiye'ye uzanan gizli tünel bulundu! MSB konu hakkında açıklama yaptı
Hatay’da hudutta bir personelin dikkatinin sayesinde Suriye’den Türkiye’ye doğru uzanan bir tünel tespit edildi. Kazı çalışmalarında ele geçirilenler Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. İşte detaylar…
01 Mayıs 2021 Cumartesi 15:42
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından resmi Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklama şu şekilde:
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