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Suriye'den Türkiye'ye uzanan gizli tünel bulundu! MSB konu hakkında açıklama yaptı

Hatay’da hudutta bir personelin dikkatinin sayesinde Suriye’den Türkiye’ye doğru uzanan bir tünel tespit edildi. Kazı çalışmalarında ele geçirilenler Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. İşte detaylar…

01 Mayıs 2021 Cumartesi 15:42
Suriye'den Türkiye'ye uzanan gizli tünel bulundu! MSB konu hakkında açıklama yaptı
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından resmi Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklama şu şekilde:




Son Güncelleme: 01.05.2021 15:42
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MsbTünelHatayMilli Savunma Bakanlığı
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